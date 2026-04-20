Menino de 5 anos em estado crítico após salvar o irmão mais novo de afogamento
Salvou o irmão do afogamento e agora luta pela vida no hospital
Um menino de 5 anos encontra-se internado em estado crítico depois de ter entrado em águas geladas para salvar o irmão mais novo de um afogamento, num rio nos EUA, Minnesota. O gesto de coragem acabou por resultar numa situação médica grave, com a criança a sofrer lesões cerebrais e a necessitar de cuidados intensivos.
De acordo com a revista People, o incidente ocorreu quando Ashkan Thibodeaux e o irmão mais novo, Wyatt, estavam a brincar junto ao rio em Itasca County. Segundo a família, Wyatt terá escorregado e caído na água, que se encontrava a temperaturas muito baixas. Sem hesitar, Ashkan entrou e conseguiu resgatar o irmão, levando-o para um local seguro.
“Ashkan não hesitou por um segundo. Viu o perigo e saltou para salvar o irmão”, referiu a família numa campanha de angariação de fundos criada para apoiar as despesas médicas.
Após o resgate, a criança foi assistida no local por equipas de emergência, incluindo bombeiros e equipas médicas, que realizaram manobras de reanimação durante várias horas, enquanto o transportavam para um hospital.
O menino foi submetido a várias cirurgias, incluindo intervenções de emergência ao nível dos órgãos internos, tendo sido removidas partes do apêndice e do intestino. Apesar da gravidade inicial, a família indica que os médicos não identificaram danos cerebrais extensos, embora existam algumas zonas afectadas.
Nos últimos dias, têm sido registados sinais de melhoria, como movimentos dos membros, respostas simples a perguntas e maior nível de consciência. Mais recentemente, Ashkan terá conseguido retirar o tubo de respiração e dizer palavras básicas, como “sim” e “não”, embora o seu estado continue a exigir cuidados hospitalares intensivos.
A família tem partilhado atualizações regulares sobre a evolução clínica, sublinhando o impacto emocional da situação e descrevendo o processo como “doloroso, mas esperançoso”.
Foi criada uma campanha de apoio no Gofundme para ajudar com as despesas médicas, que já angariou mais de 40 mil euros.