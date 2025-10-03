Facebook Instagram

Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava

O pior aconteceu perante milhares de seguidores que acompanhavam uma transmissão em tempo real. "O meu coração está em milhões de pedaços", escreveu a mãe
IOL
Há 48 min
“De partir o coração”: Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos

Um jovem alpinista e estrela do TikTok perdeu a vida em direto durante uma escalada em El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Balin Miller, de 23 anos, caiu enquanto tentava recuperar o equipamento preso na imponente parede de granito, com quase 900 metros de altura.

De acordo com o jornal The Sun, o acidente aconteceu perante milhares de seguidores que acompanhavam a transmissão em tempo real. Conhecido como o “rapaz da tenda laranja”, devido ao seu acampamento colorido montado na parede da montanha, Miller era seguido de perto pela comunidade de fãs e entusiastas da escalada.

Segundo o irmão, Dylan, o jovem estava a tentar completar a desafiante rota Sea of Dreams, uma das mais exigentes de El Capitan, utilizando a técnica de escalada a solo com corda — um método de elevado risco. “Ele dizia que se sentia mais vivo quando estava a escalar. Sou o irmão mais velho, mas ele era o meu mentor”, afirmou, em declarações emocionadas.

A mãe, Jeanine Girard-Moorman, confirmou a morte através de uma mensagem comovente no Facebook. “É com o coração pesado que tenho de dizer que o meu incrível filho morreu hoje num acidente de escalada. O meu coração está em milhões de pedaços. Não sei como vou conseguir ultrapassar isto. Ele amava escalar e nunca o fez por fama ou dinheiro.”

Natural do Alasca, o jovem já tinha feito feitos notáveis no alpinismo. Em junho, completou a exigente rota Slovak Direct, no Monte McKinley, em apenas 56 horas, uma conquista considerada de nível mundial. Também tinha realizado ascensões na Patagónia e nas Montanhas Rochosas canadianas, incluindo a lendária parede de gelo Reality Bath, que não era escalada há 37 anos.

Amigos, colegas e fãs encheram as suas redes sociais de homenagens, recordando-o como um jovem que viveu intensamente e que morreu a fazer aquilo que mais amava: escalar.

