Facebook Instagram

Noivo cai e morre subitamente enquanto dançava com a esposa no casamento. Vídeo regista o momento chocante

Um casamento terminou em tragédia quando o noivo caiu e morreu subitamente enquanto dançava com a mulher, perante convidados em choque
IOL
Hoje às 15:59
Noivos
Noivos
“De partir o coração”: Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos

Um casamento no Egito, que deveria ser o dia mais feliz das vidas do casal terminou numa tragédia. Ashraf Abu Hakam, noivo de Aswan, morreu subitamente enquanto dançava com a esposa durante a cerimónia.

Em vários meios de comunicação partilharam o vídeo do momento da tragédia, onde é possível ver o noivo a dançar com a mulher, empunhando um bastão Saidi, usado numa dança tradicional egípcia, quando caiu repentinamente na pista, deixando os convidados em choque.

Segundo o site Daily Mail, foram feitas tentativas para o reanimar, mas sem sucesso. De acordo com as autoridades, o noivo sofreu uma paragem cardíaca e acabou por morrer momentos depois de colapsar. 

 

RELACIONADOS
“De partir o coração”: Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Menina de 2 anos morre afogada numa pisicina enquanto o irmão participava numa prova de natação
Há mais um desafio viral do TikTok a fazer vítimas: um jovem de 17 anos morreu e uma jovem de 20 ficou com lesões cerebrais
A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco
Mais Vistos
00:02:36
Secret Story
Bruna fica em pânico e em lágrimas com provocações de Liliana
tvi
00:02:56
Secret Story
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana
tvi
00:04:06
Secret Story
Pedro Jorge não resiste e defende a mulher Marisa dos 'ataques' de Joana
tvi
00:03:29
Secret Story
Liliana 'lança farpa' a concorrente: «Há pessoas que não têm arcaboiço para estar aqui a aguentar isto»
tvi
Destaques IOL
Portugal
Esqueçam a Disneyland, dizem jornalistas americanos. "O sítio mais feliz do mundo" está em Portugal
Fábio Belo
OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Receita
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Mais Lidas
Miss portugal universo 2025
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Casamento
Tragédia em casamento: noivo morre subitamente durante dança com a noiva
Famosos
Miguel Moura: "Hoje, num abrir e fechar de olhos, ficamos sem os nossos filhos"
selfie
Restaurantes
Para Ljubomir Stanisic, "o melhor choco frito" está a 20 minutos de Lisboa
versa
Historias de amor
Aos 70 anos tenho uma relação com um homem de 45. E não nos conseguimos largar