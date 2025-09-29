Noivo cai e morre subitamente enquanto dançava com a esposa no casamento. Vídeo regista o momento chocante

“De partir o coração”: Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos

Um casamento no Egito, que deveria ser o dia mais feliz das vidas do casal terminou numa tragédia. Ashraf Abu Hakam, noivo de Aswan, morreu subitamente enquanto dançava com a esposa durante a cerimónia.

Em vários meios de comunicação partilharam o vídeo do momento da tragédia, onde é possível ver o noivo a dançar com a mulher, empunhando um bastão Saidi, usado numa dança tradicional egípcia, quando caiu repentinamente na pista, deixando os convidados em choque.

Segundo o site Daily Mail, foram feitas tentativas para o reanimar, mas sem sucesso. De acordo com as autoridades, o noivo sofreu uma paragem cardíaca e acabou por morrer momentos depois de colapsar.