Vídeo mostra momento trágico em que uma atração cheia de pessoas colapsa num parque de diversões

Um vídeo que está a circular pelas redes sociais mostra o momento em que uma atração de um parque de diversões colapsa subitamente, com dezenas de pessoas a bordo, em Faridabad, na Índia. O acidente ocorreu no recinto da Surajkund Mela, um evento popular que reunia uma grande afluência de visitantes.

Nas imagens é possível ver a atração, uma espécie de baloiço gigante, a funcionar normalmente nos primeiros instantes. No entanto, segundos depois, a estrutura desprende-se, inclina-se de forma abrupta e acaba por cair..

Segundo avança o jornal The Hindu, durante as operações de socorro, um polícia acabou por perder a vida, tornando-se a única vítima mortal confirmada até ao momento. Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas, entre as quais se encontram duas agentes femininas da polícia e vários visitantes do parque, alguns com ferimentos considerados graves.

As autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente e avaliar possíveis falhas de segurança e manutenção da atração. O recinto foi encerrado temporariamente, enquanto decorrem as diligências e a recolha de depoimentos.