Criança de dois anos morre ao brincar em casa. O que aconteceu deixou todos em choque

Um menino de dois anos perdeu a vida após um trágico acidente ocorrido dentro de casa, em Fingal Bay, na Austrália, a cerca de 225 quilómetros a norte de Sydney. De acordo com o jornal The Daily Telegraph, a criança estaria a brincar quando o capuz do casaco que vestia ficou preso num varão de cortinado, provocando-lhe asfixia.

O incidente aconteceu na segunda-feira, 23 de junho, por volta das 12h10 da tarde, hora local. Segundo a polícia de New South Wales, os serviços de emergência foram chamados ao local na sequência de um alerta para uma criança inconsciente. À chegada, os socorristas apenas puderam confirmar o óbito.

As circunstâncias exatas continuam a ser investigadas pelas autoridades, que já deram início a um inquérito. Será ainda preparado um relatório a ser entregue ao médico legista, informou a polícia em comunicado oficial. Até ao momento, os detalhes do acidente ainda não foram confirmados publicamente pelas autoridades.

Testemunhas locais relataram ao The Daily Telegraph que os gritos da mãe da criança foram ouvidos após ter encontrado o filho. Segundo uma vizinha, a progenitora terá saído do quarto durante breves instantes. Quando regressou, encontrou o filho com o capuz preso no varão. A família, descrita como “adorável” pelos vizinhos, está em choque com a tragédia.

A imprensa local relembrou um caso semelhante ocorrido em 2013, também em Fingal Bay, envolvendo um cordão de cortina. As semelhanças entre os dois episódios voltaram a levantar preocupações sobre a segurança de pequenos detalhes no ambiente doméstico.