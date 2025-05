Avó matou os netos de seis e sete anos. Um deles tinha sido diagnosticado com cancro

Dois irmãos, de 6 e 7 anos, foram encontrados mortos esta segunda-feira, numa casa em Coonabarabran, no estado de New South Wales, Austrália. A única suspeita é a avó, de 66 anos, que estava a cuidar das crianças e que poderá vir a enfrentar acusações criminais graves.

O site People revela que, segundo a polícia local, os agentes foram chamados à residência depois de um alerta relacionado com o bem-estar dos menores. No interior da casa, os corpos dos dois meninos foram encontrados em divisões separadas. De acordo com as autoridades, uma das crianças tinha sido diagnosticada com cancro.

A mulher foi detida no local e levada ao hospital de Dubbo para avaliação, sendo mais tarde transferida para uma unidade de saúde mental em Orange. A polícia confirmou que, após ter alta, a avó será entregue à custódia policial e poderá ser formalmente acusada.

O comissário assistente Andrew Holland referiu que as autoridades estão a investigar o caso como um alegado duplo homicídio. “É uma tragédia difícil de compreender, ainda mais numa comunidade pequena como esta”, afirmou.

Os dois menores estavam ao cuidado da avó desde que foram retirados aos pais biológicos pelos serviços sociais, há alguns anos. A família tinha-se mudado para Coonabarabran há cerca de 11 meses.

Fontes policiais indicaram ao Sydney Morning Herald que a mulher terá contactado os serviços sociais para comunicar a morte das crianças.

O primeiro-ministro de New South Wales, Chris Minns, lamentou o sucedido, agradecendo ainda aos agentes envolvidos pela “bravura e profissionalismo”. O caso continua a ser investigado.