Irmãos de 6 e 7 anos entre as vítimas mortais de um passeio de barco em família que acabou em tragédia
No barco seguiam seis adultos e quatro crianças. Morreram três passageiros, todos eles menores
Caleb tinha apenas seis anos. Abigail tinha sete. Eram irmãos, inseparáveis e, segundo a própria família, "mais do que irmãos: eram melhores amigos". Os dois estão entre as três crianças que perderam a vida no trágico naufrágio de uma embarcação de lazer no Lago Geneva, no estado norte-americano do Wisconsin, uma história que continua a comover os Estados Unidos.
Depois de, nesta semana, terem sido conhecidos novos detalhes sobre o acidente, a revista People revelou agora a identidade de duas das vítimas mortais e partilhou o emocionante testemunho da família, que decidiu transformar a dor num gesto de solidariedade.
O acidente aconteceu no passado dia 3 de julho, quando um barco de recreio com 10 pessoas a bordo - seis adultos e quatro crianças - foi surpreendido por uma tempestade violenta.
Segundo a People, citando as autoridades locais, o operador da embarcação, um homem de 47 anos com bastante experiência, tentava chegar a um porto seguro quando o barco foi atingido por, pelo menos, duas ondas de grande dimensão. A embarcação inundou, acabou por tombar para um dos lados, lançando todos os ocupantes à água.
Sete pessoas conseguiram ser resgatadas, mas as três crianças morreram.
As autoridades revelaram ainda, segundo a People, que todas as crianças usavam colete salva-vidas. No entanto, os mergulhadores encontraram os três menores já sem vida no interior da embarcação, que afundou a cerca de dez metros de profundidade.
"Eram mais do que irmãos: eram melhores amigos"
A identificação foi feita pela própria família através de uma campanha criada na plataforma GoFundMe. Na descrição da iniciativa, citada pela People, os familiares recordam duas crianças que enchiam a casa de alegria: "Caleb e Abigail eram mais do que irmãos, eram melhores amigos. Enchiam a nossa casa de gargalhadas, música, abraços e amor sem fim."
A família descreve Caleb como um menino de coração "doce", apaixonado por música, que passava o tempo a pedir à Alexa para tocar as suas canções preferidas. Adorava cantar, dançar e tinha uma verdadeira fascinação por camiões.
Havia ainda um sonho muito próprio para o futuro: queria trabalhar num restaurante Chick-fil-A quando fosse adulto.
Já Abigail era descrita como uma menina cheia de energia, sentido de humor e enorme generosidade.
Segundo a People, a família conta que adorava nadar, dançar e fazer rir quem estivesse por perto. Sonhava tornar-se professora porque queria ajudar outras crianças a aprender. "Era bondosa, carinhosa e muito madura para a idade", escreveram ainda os familiares.
Uma despedida transformada num gesto de esperança
Ao contrário do que acontece na maioria das campanhas deste género, a família deixou um pedido muito claro. Segundo a descrição da página GoFundMe, o dinheiro angariado não será entregue aos pais.
Em vez disso, todas as doações serão destinadas a uma instituição de solidariedade dedicada a apoiar crianças e famílias, para que a memória de Caleb e Abigail continue a fazer a diferença.
"Mesmo perante esta tragédia inimaginável, esperamos que as vidas do Caleb e da Abigail continuem a fazer a diferença ao ajudar outras crianças durante muitos anos", escreveram.
Os pais acrescentam que muitas pessoas quiseram ajudá-los através de flores, refeições ou ofertas, mas preferem que esse carinho seja canalizado para apoiar quem mais precisa.
"A sua herança será de esperança, compaixão e ajuda aos outros."
Entretanto, a People adianta ainda que a escola frequentada pelos dois irmãos, no estado de Illinois, confirmou a morte dos alunos e deixou uma mensagem de condolências às famílias, apelando à comunidade escolar para se unir neste momento de enorme sofrimento.