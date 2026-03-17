Bebé de 3 anos morre e mãe em estado crítico após colisão com ambulância conduzida pelo avô

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

Um bebé de 3 anos morreu e a mãe ficou em estado crítico depois de um grave acidente envolvendo uma ambulância privada, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. O veículo era conduzido pelo avô da criança, que, segundo a polícia, estaria sob o efeito de substâncias.

Segundo avança a revista People, o alerta foi dado pelas autoridades após uma chamada relacionada com um bebé em estado inconsciente. No entanto, quando os meios de emergência chegaram ao local, a família já seguia numa ambulância privada em direção ao hospital.

De acordo com um relatório preliminar da polícia, o veículo circulava a alta velocidade e não estava em situação de emergência, uma vez que não tinha luzes nem sirenes ligadas. Durante o percurso, o condutor terá desrespeitado um sinal vermelho, acabando por colidir com outro carro num cruzamento.

O impacto foi violento e fez com que a mãe e a bebé, identificada como Marian Harris, fossem projetadas para fora da ambulância através do para-brisas. Ambas foram encontradas na estrada pelas equipas de socorro.

A criança acabou por ser declarada morta já no hospital. A mãe foi internada com ferimentos graves na cabeça e encontra-se em estado crítico.

O outro veículo envolvido, que seguia com sinal verde, foi atingido na lateral do condutor. Não são conhecidos, para já, detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes dessa viatura.

O condutor da ambulância, de 51 anos e avô da criança, foi também transportado para o hospital. As autoridades indicam que deverá enfrentar várias acusações, incluindo condução sob o efeito de substâncias.

Apesar disso, o procurador distrital informou que, até ao momento, ainda não foram formalizadas acusações, uma vez que a investigação continua em curso.