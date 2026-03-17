Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Bebé de 3 anos morre e mãe em estado crítico após colisão com ambulância conduzida pelo avô

Colisão com ambulância privada deixa bebé sem vida e mãe em estado crítico
IOL
Há 3h e 8min
Policia
Policia
Foto: depositphotos
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

Um bebé de 3 anos morreu e a mãe ficou em estado crítico depois de um grave acidente envolvendo uma ambulância privada, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. O veículo era conduzido pelo avô da criança, que, segundo a polícia, estaria sob o efeito de substâncias.

Segundo avança a revista People, o alerta foi dado pelas autoridades após uma chamada relacionada com um bebé em estado inconsciente. No entanto, quando os meios de emergência chegaram ao local, a família já seguia numa ambulância privada em direção ao hospital.

De acordo com um relatório preliminar da polícia, o veículo circulava a alta velocidade e não estava em situação de emergência, uma vez que não tinha luzes nem sirenes ligadas. Durante o percurso, o condutor terá desrespeitado um sinal vermelho, acabando por colidir com outro carro num cruzamento.

O impacto foi violento e fez com que a mãe e a bebé, identificada como Marian Harris, fossem projetadas para fora da ambulância através do para-brisas. Ambas foram encontradas na estrada pelas equipas de socorro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A criança acabou por ser declarada morta já no hospital. A mãe foi internada com ferimentos graves na cabeça e encontra-se em estado crítico.

O outro veículo envolvido, que seguia com sinal verde, foi atingido na lateral do condutor. Não são conhecidos, para já, detalhes sobre o estado de saúde dos ocupantes dessa viatura.

O condutor da ambulância, de 51 anos e avô da criança, foi também transportado para o hospital. As autoridades indicam que deverá enfrentar várias acusações, incluindo condução sob o efeito de substâncias.

Apesar disso, o procurador distrital informou que, até ao momento, ainda não foram formalizadas acusações, uma vez que a investigação continua em curso.

RELACIONADOS
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu
Casal morreu enquanto fazia mergulho durante férias de sonho nas Maldivas
Mais Vistos
00:01:20
Secret Story
Na boca? Diogo beija Ariana em frente de todos e à frente da namorada. As imagens mais virais
tvi
00:04:52
Dois às 10
Cristina Ferreira reage a suposto beijo entre Diogo e Ariana: “Posso já confirmar”
tvi
00:05:26
Secret Story
Tenso: Ariana fecha a porta na cara de Eva e impede-a de entrar no quarto
tvi
00:07:34
Secret Story
Conchinha debaixo dos cobertores: as ondulações matinais de Diogo e Ariana
tvi
Destaques IOL
Novidades
De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera
Receitas
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita
Pets
Veterinária alerta para risco que os cães correm nesta época nos passeios
Novidades
Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Marco Costa sobre separação de Carolina Pinto: «O que me custa mais é...»
tvi
Saude
Flávio Furtado perde 16 quilos após cortar estes três alimentos da dieta
Dois às 10
Após acidente de viação grave, Bruna Gomes partilha desabafo emotivo: «Só quero que fique bem»
tvi
Petróleo
Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália
cnn
IRS
IRS 2025: A página com todas as suas deduções está disponível hoje. Veja agora antes que seja tarde
Tempo
Depressão Therese: nesta região portuguesa já há alerta da Proteção Civil
away