Bebé de sete meses morre após ser encontrado inconsciente em lago durante acampamento familiar

Um bebé de sete meses foi encontrado inconsciente num lago numa zona rural do estado de Queensland, na Austrália, na manhã de sábado, 12 de julho. Segundo a revista People, foi a mãe que retirou o menino da água, tendo várias pessoas presentes no local tentado reanimá-lo. A criança foi transportada de urgência para o hospital, mas acabou por morrer nessa mesma noite.

De acordo com a polícia australiana, a família tinha passado a noite anterior acampada no parque. As circunstâncias em que o bebé entrou na água ainda não são claras. As autoridades abriram uma investigação e contam com o apoio da unidade de homicídios e da equipa de trauma infantil, embora o caso esteja a ser tratado como “não explicado” e não existam indícios de crime neste momento.

Várias viaturas terão abandonado o local pouco antes ou durante o momento em que o bebé foi encontrado. A polícia está agora a tentar localizar testemunhas que possam ajudar a perceber o que realmente aconteceu. Os pais da criança estão a colaborar com as autoridades na tentativa de esclarecer a tragédia.

O caso está a gerar grande comoção na comunidade local e a notícia tem sido acompanhada de perto pela imprensa internacional. A revista People foi uma das primeiras a divulgar os pormenores desta ocorrência que continua envolta em muitas dúvidas.