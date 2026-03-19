Mãe acusada de homicídio após atirar alegadamente bebé de 18 dias pela janela

Bebé de 3 anos morre e mãe em estado crítico após colisão com ambulância conduzida pelo avô

Uma mulher de 43 anos, Zahira Byjaouane, foi acusada de homicídio pelas autoridades em Londres, no Reino Unido, depois de alegadamente ter atirado a filha recém-nascida pela janela do apartamento onde residiam.

De acordo com a Sky News, a bebé, de apenas 18 dias, caiu de uma altura de cerca de 10 metros, a partir do terceiro andar do edifício, num incidente ocorrido na manhã de sábado, no bairro de Westminster.

Os serviços de emergência foram acionados pouco depois de uma chamada feita pelo pai da criança. Quando chegaram ao local, encontraram a bebé em estado crítico. Mariam foi imediatamente transportada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo foi revelado em tribunal, a criança sofreu uma fratura no crânio considerada fatal.

De acordo com a acusação, no momento do incidente o pai encontrava-se na cozinha a preparar o leite para a bebé. Ao aperceber-se do que tinha acontecido, correu para a rua, mas já não conseguiu chegar à filha a tempo. Regressou então ao apartamento, onde contactou os serviços de emergência.

A polícia entrou na habitação e encontrou a mãe, Zahira Byjaouane, de 43 anos, sentada na cama. A mulher foi inicialmente detida por suspeita de tentativa de homicídio, tendo sido formalmente acusada de homicídio no dia seguinte.

A arguida deveria ter comparecido em tribunal na quarta-feira, mas não esteve presente na audiência. O juiz responsável pelo caso definiu já o calendário judicial: a próxima audiência está marcada para 3 de junho, enquanto o julgamento, com duração prevista de 10 dias, deverá ter início em fevereiro de 2027.

Até lá, Zahira Byjaouane ficará em prisão preventiva. O caso continua a ser investigado pelas autoridades britânicas.