Menino de 8 anos com autismo desaparece e é encontrado sem vida num lago

Brady Cassidy, uma criança autista de oito anos e não verbal, morreu depois de ter sido encontrado inconsciente num lago atrás do edifício onde vivia com a avó, nos Estados Unidos. A tragédia aconteceu no dia 25 de junho, em Clinton — uma pequena localidade no estado norte-americano de Massachusetts — e foi confirmada pela revista People. O menino foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir.

Testemunhas relataram que os socorristas tentaram reanimar Brady com manobras de emergência ainda no local. “Vi-o a ser levado numa maca e um dos paramédicos fazia-lhe compressões no peito”, contou um vizinho à estação WCVB 5. Já o chefe dos bombeiros, Michael Lutes, admitiu que a situação abalou toda a comunidade: “É sempre difícil quando se trata de crianças. Os nossos bombeiros e paramédicos deram tudo o que tinham”.

Segundo a imprensa local, Brady vivia com a avó num complexo de apartamentos junto ao lago. A senhora explicou que o neto conseguiu sair sozinho por uma porta trancada enquanto ela se encontrava no andar de cima. Quando se apercebeu do desaparecimento, já era tarde. A escola que o menino frequentava lamentou a perda num comunicado dirigido aos pais, onde descreveu Brady como “um aluno querido e apaixonado por música e pela série Patrulha Pata”.