Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia

Dois adolescentes de 14 anos morreram de forma trágica depois de fazerem um buraco na areia e colapsar sobre eles
IOL
Há 3h e 20min
Dois adolescentes de 14 anos, George Watts e Derrick Hubbard, perderam a vida de forma trágica num parque da Florida, nos Estados Unidos, depois de um buraco que estavam a escavar na areia ter colapsado.

Segundo avança o site Independent, os dois jovens estavam a escavar um buraco em “areia açucarada”, um tipo de areia muito comum na Florida, quando a estrutura cedeu subitamente. Os rapazes encontravam-se a cerca de um metro a um metro e meio de profundidade e estariam a utilizar uma pá. As equipas de emergência demoraram cerca de meia hora a conseguir retirá-los.

Derrick Hubbard foi declarado morto no local, apesar das tentativas de reanimação. George Watts ainda foi transportado em estado crítico para um hospital, mas acabou por morrer dois dias depois, após a família decidir desligar as máquinas de suporte de vida.

Os familiares descreveram George e Derrick como inseparáveis, cheios de vida e curiosidade, recordando que o que deveria ter sido mais um dia de brincadeira terminou numa perda irreparável.

Foi criada uma campanha de angariação de fundos pelos pais de um dos meninos, no Gofundme, para ajudar as duas famílias a fazer face às despesas associadas à tragédia.

 

