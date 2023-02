Menino de oito anos morreu eletrocutado em jardim de resort das ilhas Fiji

Um menino de oito anos morreu enquanto brincava no jardim de um resort das Ilhas Fiji na semana passada. As autoridades suspeitam que tenha sido vítima de eletrocussão.

Cairo Winitana passava férias com a família no resort Club Wyndham Denarau Island quando foi encontrado deitado imóvel no chão, escreveu o Sydney Morning Herald, citado pela revista People. Seria declarado morto pouco tempo depois no hospital.

Os dois hóspedes que o encontraram disseram às autoridades que o menino estava a brincar atrás de sapos quando terá sido vítima de uma corrente elétrica vinda de um poste de eletricidade próximo.

A mãe de Cairo, Amber De Thierry, partilhou uma dedicatória ao filho no Facebook: "Amei-te, meu filho, desde o momento em que descobri que te carregava e amar-te-ei para sempre, meu lindos, lindos olhos azuis".

Os membros da família de Cairo criaram uma angariação no site GoFundMe para ajudar nas despesas de viagem e funeral .

Um porta-voz da Wyndham Destinations Asia Pacific, que representa o resort, diz que a equipa está a investigar o incidente e a colaborar com as autoridades para averiguar o que aconteceu.