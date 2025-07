Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação

Um cão de resgate condecorado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e conhecido como Bruno, foi encontrado morto num centro de treino em Taranto, Itália, depois de ter ingerido salsichas recheadas com pregos. O animal, que já tinha salvado nove pessoas desaparecidas, incluindo idosos e crianças, sofreu uma hemorragia interna e não resistiu.

Segundo o site El País, o treinador de Bruno, Arcangelo Caressa, acredita que o crime possa estar relacionado com o trabalho que desenvolvem em colaboração com as autoridades, incluindo o resgate de animais usados em lutas ilegais. O caso está a ser investigado como crime com agravantes de crueldade e premeditação.

A morte do cão, considerado um verdadeiro herói nacional, está a gerar forte comoção em Itália. Giorgia Meloni classificou o ato como "vil e inaceitável", enquanto várias figuras públicas e instituições exigem justiça. O caso surge dias depois da entrada em vigor de uma nova lei italiana que agrava as penas por maus-tratos a animais.