Em pânico com fogo de artifício, cão atacou e matou bebé de nove meses

Um bebé de nove meses perdeu a vida depois de ter sido atacado por um cão que entrou em pânico devido a fogos de artifício disparados nas proximidades. A tragédia ocorreu na noite de domingo numa moradia em Monmouthshire, no País de Gales.

De acordo com o jornal The Sun, o cão terá ficado agitado com os estampidos provenientes de um campo de recreio próximo e atacou o bebé, que se encontrava em visita à casa, recentemente vendida, onde viviam os avós. Nem o bebé nem o cão residiam na propriedade.

Em declarações ao jornal, uma residente da vila, Caroline Knight, explicou: “O cão ficou agitado com os fogos de artifício, deve ter entrado em pânico e atacou o bebé. É uma tragédia absolutamente devastadora.” O reverendo Gilly Hubbard, descreveu a comunidade como “completamente chocada”, acrescentando que a vila é unida e que se apoiará mutuamente para superar o momento.

O cão foi retirado da propriedade e encontra-se sob custódia das autoridades. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da criança ou a quem pertencia o animal.