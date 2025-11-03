Facebook Instagram

Em pânico com fogo de artifício, cão atacou e matou bebé de nove meses

Um bebé de nove meses morreu após ser atacado por um cão que entrou em pânico devido a fogos de artifício nas proximidades
IOL
Há 59 min
Pés de bebe
Pés de bebe
Foto: freepik
Morreu atropelada pelo próprio carro: autoridades encontraram mulher debaixo da viatura

Um bebé de nove meses perdeu a vida depois de ter sido atacado por um cão que entrou em pânico devido a fogos de artifício disparados nas proximidades. A tragédia ocorreu na noite de domingo numa moradia em Monmouthshire, no País de Gales.

De acordo com o jornal The Sun, o cão terá ficado agitado com os estampidos provenientes de um campo de recreio próximo e atacou o bebé, que se encontrava em visita à casa, recentemente vendida, onde viviam os avós. Nem o bebé nem o cão residiam na propriedade.

Em declarações ao jornal, uma residente da vila, Caroline Knight, explicou: “O cão ficou agitado com os fogos de artifício, deve ter entrado em pânico e atacou o bebé. É uma tragédia absolutamente devastadora.” O reverendo Gilly Hubbard, descreveu a comunidade como “completamente chocada”, acrescentando que a vila é unida e que se apoiará mutuamente para superar o momento.

O cão foi retirado da propriedade e encontra-se sob custódia das autoridades. Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da criança ou a quem pertencia o animal.

 

RELACIONADOS
Morreu atropelada pelo próprio carro: autoridades encontraram mulher debaixo da viatura
Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida
Turista falhou regresso a navio de cruzeiro e acabou por morrer em ilha deserta
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos
Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé
Pais de 37 e 41 anos morrem em jacuzzi depois de se embebedarem na festa de anos da filha. Menina tem apenas quatro anos
Mais Vistos
00:04:18
Secret Story
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
tvi
00:04:56
Secret Story
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
tvi
00:04:23
Secret Story
Enquanto Pedro faz as malas, Marisa mostra-se furiosa com Pedro: «Boa viagem!»
tvi
00:05:21
Secret Story
A discussão que levou ao fim da relação. Esta foi a derradeira conversa de Pedro Jorge e Marisa
tvi
Destaques IOL
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Dicas
Nunca coloque o router do Wi-Fi ao lado deste objeto em casa. Pode bloquear a ligação
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Mais Lidas
Formação
Benfica Campus no pódio das academias mais rentáveis do mundo
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Marisa
Não se fala noutra coisa: Pedro Jorge e Marisa já não conseguem esconder o segredo. E até há ameaças de revelação
Mau tempo
Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega na quarta-feira
cnn
Marisa
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer