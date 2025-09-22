Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias

Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos

O que deveria ter sido um dos dias mais felizes da sua vida acabou numa tragédia. Adna Rovčanin-Omerbegović, de 26 anos, sentiu-se mal durante o casamento e, após dois dias em coma no hospital, acabou por não resistir.

Segundo o jornal bósnio Dnevni Avaz, a jovem pouco depois da troca de votos começou a apresentar sinais de mal-estar. A noiva foi levada de urgência para um hospital local, onde entrou em coma e acabou por morrer dois dias depois da cerimónia.

A jovem geria o seu próprio salão de beleza em Sarajevo e era também conhecida pelo trabalho como enfermeira no Centro de Saúde da Cidade Velha. De acordo com amigos próximos, tinha “uma paixão enorme por ajudar os outros” e dedicava-se igualmente à maquilhagem, que considerava a sua segunda grande vocação.

A influencer deixa o marido, quatro irmãs, os pais e vários familiares. O funeral juntou centenas de pessoas no Cemitério Municipal de Bara, em Sarajevo, num momento marcado pela emoção e pelas homenagens.