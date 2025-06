Comboio apanha dois rapazes numa ponte estreita: um perdeu a vida, o outro está desaparecido

Homem agride bebé de 4 meses ao confundi-lo com um boneco 'reborn'. Vídeo é chocante

Segundo a revista People, dois rapazes foram atingidos por um comboio enquanto atravessavam uma ponte ferroviária no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Um deles foi encontrado sem vida. O outro continua desaparecido e as autoridades acreditam que terá sido arrastado pelo rio Neosho, que apresentava uma corrente forte, cheio de detritos e prestes a transbordar.

O acidente aconteceu na quarta-feira, 18 de junho, perto da cidade de Erie. De acordo com o chefe da polícia local, os jovens “estavam na ponte e não conseguiram fugir a tempo do comboio”. A estrutura é estreita e sem zonas de segurança para peões, o que tornou a tragédia inevitável.

A operação de busca foi ativada de imediato, com bombeiros, drones, helicópteros, cães-pisteiros e equipas em barco, mas depressa passou a ser encarada como uma missão de recuperação e não de salvamento. “Temos equipas especializadas em águas rápidas a caminho para continuar a busca”, adiantou o responsável.

O alerta à população é claro: manter-se afastada da área e permitir que as equipas de resgate façam o seu trabalho. “As nossas orações estão com as famílias. Isto é uma tragédia muito triste para todos os envolvidos”, concluiu o chefe da polícia.