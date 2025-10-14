Cocker cruzado de caniche atacou menina de 3 anos junto a escola perante o horror do pai. Foi operada e continua internada

Fim aos dramas dos trabalhos de casa e documentos: preço desta impressora da HP caiu para os 40 euros

Uma menina de três anos foi atacada por um cocker cruzado de caniche, Reggie, em frente a uma escola primária em Rainham, Kent. O pai da criança, Rowen Skinley, tentou desesperadamente segurar o braço da filha enquanto o cão a mordia. A dona do animal, Tracie Inkpen, de 50 anos, fugiu do local sem prestar assistência ou deixar os seus contactos.

De acordo com o jornal The Sun, inicialmente, a mulher mentiu à polícia sobre o incidente, mas acabou por admitir que o cão tinha mordido Bunnie, justificando que ele podia ser “um bocadinho mordiscador”. O ataque deixou a menina com sete ou oito feridas profundas no antebraço direito, tendo sido necessária cirurgia para tratar os ferimentos.

Segundo o pai, o cão apareceu “do nada” enquanto caminhava com os três filhos. A criança continua internada a recuperar da operação.

O cão, Reggie, que já apresentava ansiedade e problemas de socialização, foi apreendido pela polícia e colocado em canil. Uma avaliação revelou que, apesar de inicialmente agressivo, o cão atualmente mostra-se nervoso mas não perigoso. O tribunal determinou que, caso regresse a casa, o animal terá de usar açaime e trela curta, sendo acompanhado por um adulto com mais de 18 anos em todos os passeios.

A mulher foi condenada a 160 horas de trabalho comunitário e a pagar cerca de 3.700 libras em indemnização à família, custos de canil e taxas judiciais, em prestações mensais de 200 libras. A defesa sublinhou que a mulher, mãe de dois filhos e cuidadora de doentes oncológicos, estava profundamente arrependida, tendo agido por pânico, e que se tratou de um acidente inesperado.