Mãe e avó morrem depois de se atirarem ao rio para salvar menino de 5 anos. Criança sobreviveu

Uma mulher de 32 anos e a sua mãe, de 52, morreram este domingo, depois de se terem atirado à água para tentar salvar um menino de cinco anos que tinha caído numa barragem na província de Palência, em Espanha. A criança acabou por ser resgatada com vida.

De acordo com o site Antena 3, a tragédia ocorreu durante a tarde, na zona da barragem de Baños de Cerrato, no município de Venta de Baños. De acordo com as autoridades locais, o menor caiu à água por motivos que ainda estão a ser investigados. Perante a situação, a mãe e a avó atiraram-se imediatamente à barragem numa tentativa desesperada de o retirar em segurança.

Apesar dos esforços, as duas mulheres acabaram por perder a vida durante a operação de salvamento. O menino foi encontrado pouco tempo depois por dois pescadores, junto ao tronco de uma árvore, nas proximidades do local onde a mãe se encontrava.

A criança foi transportada consciente para o Hospital Río Carrión, em Palência, onde recebeu assistência médica e foi submetida a exames de avaliação. Também um tio do menor necessitou de acompanhamento hospitalar devido ao forte estado de nervosismo provocado pelo sucedido.

O alerta para a emergência foi dado cerca das 18h30 locais. Segundo os serviços de emergência de Castela e Leão, a chamada dava conta de uma criança em risco de afogamento e de pelo menos um adulto que tinha entrado na água para a tentar salvar, sem conseguir regressar à margem.

No local estiveram elementos dos bombeiros, da Guarda Civil e equipas de emergência médica, incluindo uma unidade móvel de cuidados intensivos. Foi ainda ativada uma equipa de apoio psicológico para prestar assistência aos familiares das vítimas.

A Guarda Civil espanhola abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. As autoridades procuram agora determinar como ocorreu a queda da criança e reconstituir os momentos que antecederam a tentativa de resgate que terminou de forma trágica.