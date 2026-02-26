Facebook Instagram

Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu

Pais de criança de 4 anos tentaram salvar a filha e sentiram-se ignorados pelos médicos. A menina acabou por perder a vida

IOL
Hoje às 11:51
Criança
Criança
foto: freepik
Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira

Uma criança de quatro anos morreu poucos dias depois de apresentar sintomas que pareciam um simples resfriado, deixando os pais devastados e com a sensação de terem sido ignorados pelos médicos.

De acordo com o jornal The Sun, a criança, Bonnie Marsh, de Dereham, Reino Unido, foi levada duas vezes de urgência ao hospital pelos pais, mas em ambas as visitas foi despachada para casa, com um diagnóstico de infeção respiratória superior e, posteriormente, gastroenterite. Os pais disseram sentir-se “paranóicos” e como se estivessem a “reagir exageradamente” à situação da filha.

Dias depois, Bonnie sofreu uma convulsão seguida de paragem cardíaca e acabou por perder a vida no hospital. A autópsia revelou que a criança tinha Covid-19 e gripe, e o inquérito concluiu que a causa da morte foi natural, resultante de um erro inato do metabolismo combinado com uma infeção viral. No entanto, os pais não aceitaram que a filha tivesse uma doença metabólica, já que testes genéticos realizados em vários hospitais deram resultados negativos.

Bonnie era descrita pela família como uma criança alegre, com “uma personalidade enorme para a sua idade” e que adorava artes, trabalhos manuais e pintar. A menina deixou também o irmão de 12 anos.

Citado pelo jornal The Sun, o diretor médico do hospital disse à BBC que espera que a conclusão do inquérito permita à família algum encerramento e compreensão sobre o que aconteceu.

RELACIONADOS
Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira
"Três semanas antes do casamento o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga"
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: "Destruí a carreira dele"
Mais Vistos
00:05:57
Dois às 10
"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta
tvi
00:03:13
Secret Story
Ricardo João defende Ana dos "ataques" dos colegas: «É minha namorada»
tvi
00:01:06
Secret Story
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
tvi
00:06:31
Secret Story
Sara parte em defesa de Jéssica e arrasa Ana: «Mas qual é o teu problema?»
tvi
Destaques IOL
História
Fui abandonado pela minha mãe e quando a encontrei tive a maior desilusão: «Nunca pensei que fosse assim»
Fraude
Atenção: mensagens fraudulentas estão a enganar clientes deste banco
Tragédia
Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu
Tragédia
Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira
Mais Lidas
Real Madrid
Adepto que foi expulso pelo Real: «Tenho dois filhos negros e gosto de me vestir como mulher»
maisfutebol
Base das Lajes
Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes
cnn
Instrutor Joaquim
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
China
Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa
cnn
Famosos
Futebol português de luto: Liliana Coelho morre aos 35 anos
selfie
FBI
FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles
cnn