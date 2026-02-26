Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu

Uma criança de quatro anos morreu poucos dias depois de apresentar sintomas que pareciam um simples resfriado, deixando os pais devastados e com a sensação de terem sido ignorados pelos médicos.

De acordo com o jornal The Sun, a criança, Bonnie Marsh, de Dereham, Reino Unido, foi levada duas vezes de urgência ao hospital pelos pais, mas em ambas as visitas foi despachada para casa, com um diagnóstico de infeção respiratória superior e, posteriormente, gastroenterite. Os pais disseram sentir-se “paranóicos” e como se estivessem a “reagir exageradamente” à situação da filha.

Dias depois, Bonnie sofreu uma convulsão seguida de paragem cardíaca e acabou por perder a vida no hospital. A autópsia revelou que a criança tinha Covid-19 e gripe, e o inquérito concluiu que a causa da morte foi natural, resultante de um erro inato do metabolismo combinado com uma infeção viral. No entanto, os pais não aceitaram que a filha tivesse uma doença metabólica, já que testes genéticos realizados em vários hospitais deram resultados negativos.

Bonnie era descrita pela família como uma criança alegre, com “uma personalidade enorme para a sua idade” e que adorava artes, trabalhos manuais e pintar. A menina deixou também o irmão de 12 anos.

Citado pelo jornal The Sun, o diretor médico do hospital disse à BBC que espera que a conclusão do inquérito permita à família algum encerramento e compreensão sobre o que aconteceu.