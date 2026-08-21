Menina morreu depois de ficar presa numa cozinha de brincar. Tinha apenas três anos

Tinha apenas três anos quando uma brincadeira aparentemente banal terminou em tragédia. Briella Holmes estava em casa de uma ama, juntamente com um irmão, quando ficou presa numa cozinha de brincar, morrendo quatro dias mais tarde no hospital. Um mês depois do acidente, foi determinada a provável causa da sua morte: asfixia posicional.

Segundo a revista PEOPLE, que teve acesso ao relatório do médico-legista, Briella terá ficado presa numa posição que dificultou os movimentos normais necessários para respirar. A morte foi, assim, considerada acidental.

O acidente aconteceu a 23 de julho, no estado da Florida, Estados Unidos, e, de acordo com a investigação policial, a ama tinha saído de casa para ir a uma loja, deixando as crianças com o marido. Os meninos ficaram a brincar no piso inferior da casa, enquanto o homem – que estava no andar de cima – ia verificando se tudo estava bem.

Foi numa das vezes que foi ver, que encontrou a menina presa na cozinha de brincar. O irmão terá contado às autoridades que os dois estavam a tentar recuperar alguns brinquedos que tinham caído.

O homem tirou a menina do brinquedo e iniciou imediatamente manobras de reanimação, enquanto esperava a chegada dos meios de socorro. Transportada em estado crítico para o hospital, viria a morrer quatro dias depois.

O relatório médico, entretanto divulgado, aponta para uma asfixia posicional provável — uma situação rara, mas potencialmente fatal, que ocorre quando a posição do corpo interfere com a respiração. Neste caso, a menina terá ficado encaixada de forma a comprometer a sua capacidade de respirar.

A cozinha de brincar tinha sido comprada através do Facebook Marketplace.

A família de Briella criou, entretanto, uma angariação de fundos para ajudar a suportar as despesas do funeral e outras despesas relacionadas com a perda da criança.