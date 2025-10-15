Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta

Cocker cruzado de caniche atacou menina de 3 anos junto a escola perante o horror do pai. Foi operada e continua internada

Uma mulher polaca de 42 anos foi encontrada viva, mas em estado de desnutrição extrema, depois de alegadamente ter passado 27 anos trancada num quarto pelos próprios pais, que diziam às autoridades e aos vizinhos que ela tinha desaparecido na adolescência.

De acordo com o site Daily Mail, a vítima, identificada apenas como Mirrella, foi vista pela última vez em público em 1998, quando tinha apenas 15 anos, na cidade de Świętochłowice, no sul da Polónia. Desde então, o seu paradeiro era um mistério.

A polícia descobriu a mulher por acaso, no passado mês de julho, depois de vizinhos alertarem para gritos e ruídos estranhos vindos do apartamento onde vivia o casal idoso, avançou o jornal. À chegada, os agentes foram recebidos pela senhoria, de 82 anos, que negou qualquer problema. No entanto, ao verem ferimentos visíveis nas pernas de Mirrella, os polícias chamaram logo uma ambulância e salvaram-na.

De acordo com relatos divulgados esta semana, os médicos concluíram que a mulher estava a poucos dias de morrer, devido a uma infeção grave. Encontrava-se extremamente magra e debilitada, e terá contado às autoridades que nunca saiu do quarto, nem sequer para ir à varanda, durante quase três décadas.

Em testemunho partilhado pelos organizadores de uma angariação de fundos criada para a ajudar, é referido que Mirrella nunca teve documentos de identificação, nem foi ao médico, nem frequentou a escola desde os 15 anos. “Ela diz que nunca viu a sua cidade mudar, que perdeu tudo, a juventude, a liberdade, a vida”, pode ler-se.

A procuradora confirmou que foi aberta uma investigação ao caso, que está a chocar a Polónia. Os pais de Mirrella estão a ser interrogados e podem vir a enfrentar acusações graves de sequestro, maus-tratos e tentativa de homicídio.