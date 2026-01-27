Facebook Instagram

Menino saiu de casa para se encontrar com alguém que conheceu no Roblox. Nunca voltou e pais estão desesperados

"Não consigo compreender porque é que ele saiu", disse a mãe, em lágrimas. Este caso é mais um alerta para os pais de crianças e adolescentes
IOL
Hoje às 11:30
Jovem
Jovem
Foto: freepik
Crianças correm riscos no Roblox “profundamente perturbadores”, concluiu estudo

Um adolescente de 15 anos, Thomas Medlin, de Long Island, EUA, está desaparecido há duas semanas depois de se ter deslocado para Manhattan, Nova Iorque, alegadamente para encontrar alguém que conheceu online através de uma plataforma online de jogos, Roblox. O jovem foi visto pela última vez na sexta-feira, 9 de janeiro, e desde então não houve qualquer contacto com a família.

Segundo avança a revista People, as autoridades revelaram que o jovem deixou a escola por volta das 15h30 e dirigiu-se à estação de comboios onde aparentemente apanhou um comboio rumo a Manhattan. Duas horas depois, por volta das 17h30, foi visto pela última vez na Grand Central Station.

O adolescente tem 1,63 metros de altura, pesa cerca de 59 kg e, no momento do desaparecimento, vestia um casaco preto com riscas vermelhas, calças de fato de treino escuras com riscas brancas, mochila preta e óculos. Uma fotografia divulgada pelas autoridades mostra Thomas a caminhar numa plataforma de metro com uma mochila e a segurar um objeto grande.

A polícia conseguiu rastrear os últimos movimentos do jovem até a umas ruas, em Lower Manhattan, e posteriormente em Brooklyn. Desde então, a família não recebeu qualquer contacto de Thomas.

Citado pela revist People, numa entrevista à News 12, a mãe do adolescente, Eva Yan, disse que acredita que o filho se dirigia a Nova Iorque para encontrar alguém que conheceu através do Roblox. “Ele nunca nos deixou antes. Não consigo compreender porque é que ele saiu”, afirmou a mãe em lágrimas, enquanto o pai, James Medlin, também expressou preocupação com o comportamento fora do habitual do filho.

A família tem procurado Thomas diariamente com equipas organizadas tanto em Long Island como em Manhattan, verificando abrigos e outros locais, especialmente devido às condições climáticas extremas previstas para a cidade. “Todos o amam. Só queremos que ele esteja seguro”, acrescentou a mãe do adolescente.

O Roblox, através de um porta-voz, declarou à revista People que está “profundamente preocupado com este incidente” e que está a colaborar com as autoridades. A empresa reiterou que a segurança dos utilizadores é uma prioridade, incluindo filtros que impedem a partilha de informações pessoais e a troca de imagens ou vídeos entre utilizadores.

As autoridades continuam a investigação para localizar o adolescente, que permanece desaparecido desde a tarde de 9 de janeiro.

RELACIONADOS
Crianças correm riscos no Roblox “profundamente perturbadores”, concluiu estudo
Menina de 6 anos viu a família morrer no descarrilamento em Espanha. Sobreviveu ao acidente que lhe deixa marcas para sempre
Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado
Este pai de 41 anos passeava de bicicleta quando viu um súbito clarão. Acordou com o pescoço partido e o amigo estava morto
Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos
Mais Vistos
00:02:15
1ª Companhia
Filipe Delgado quase que é apanhado em flagrante pelo instrutor Joaquim em momento inédito
tvi
00:05:21
1ª Companhia
Trovoada e tremor de terra? Recrutas apanham um verdadeiro susto e Andrea entre em pânico
tvi
00:01:23
1ª Companhia
Joana D'arc e Sara Santos implacáveis com Manuel Melo: «O que ele disse foi feio»
tvi
00:01:07
Dois às 10
Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime
tvi
Destaques IOL
Cuidados da pele
Ter uma pele brilhante e saudável depois dos 40 anos é possível. É isto que as japonesas fazem
Cães
Sem dar por isso, pode estar a prejudicar o seu animal no inverno. Não cometa estes erros
Dicas
Quase ninguém conhece esta funcionalidade da máquina da loiça. E acaba com um pequeno pesadelo diário
Sephora
Sephora vai encerrar uma loja em Portugal e está com descontos até 70%