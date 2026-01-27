Menino saiu de casa para se encontrar com alguém que conheceu no Roblox. Nunca voltou e pais estão desesperados

Um adolescente de 15 anos, Thomas Medlin, de Long Island, EUA, está desaparecido há duas semanas depois de se ter deslocado para Manhattan, Nova Iorque, alegadamente para encontrar alguém que conheceu online através de uma plataforma online de jogos, Roblox. O jovem foi visto pela última vez na sexta-feira, 9 de janeiro, e desde então não houve qualquer contacto com a família.

Segundo avança a revista People, as autoridades revelaram que o jovem deixou a escola por volta das 15h30 e dirigiu-se à estação de comboios onde aparentemente apanhou um comboio rumo a Manhattan. Duas horas depois, por volta das 17h30, foi visto pela última vez na Grand Central Station.

O adolescente tem 1,63 metros de altura, pesa cerca de 59 kg e, no momento do desaparecimento, vestia um casaco preto com riscas vermelhas, calças de fato de treino escuras com riscas brancas, mochila preta e óculos. Uma fotografia divulgada pelas autoridades mostra Thomas a caminhar numa plataforma de metro com uma mochila e a segurar um objeto grande.

A polícia conseguiu rastrear os últimos movimentos do jovem até a umas ruas, em Lower Manhattan, e posteriormente em Brooklyn. Desde então, a família não recebeu qualquer contacto de Thomas.

Citado pela revist People, numa entrevista à News 12, a mãe do adolescente, Eva Yan, disse que acredita que o filho se dirigia a Nova Iorque para encontrar alguém que conheceu através do Roblox. “Ele nunca nos deixou antes. Não consigo compreender porque é que ele saiu”, afirmou a mãe em lágrimas, enquanto o pai, James Medlin, também expressou preocupação com o comportamento fora do habitual do filho.

A família tem procurado Thomas diariamente com equipas organizadas tanto em Long Island como em Manhattan, verificando abrigos e outros locais, especialmente devido às condições climáticas extremas previstas para a cidade. “Todos o amam. Só queremos que ele esteja seguro”, acrescentou a mãe do adolescente.

O Roblox, através de um porta-voz, declarou à revista People que está “profundamente preocupado com este incidente” e que está a colaborar com as autoridades. A empresa reiterou que a segurança dos utilizadores é uma prioridade, incluindo filtros que impedem a partilha de informações pessoais e a troca de imagens ou vídeos entre utilizadores.

As autoridades continuam a investigação para localizar o adolescente, que permanece desaparecido desde a tarde de 9 de janeiro.