Vídeo que Diogo Jota partilhou horas antes do acidente está a comover milhares de pessoas

O vídeo, onde se vê o casal sorridente e rodeado de carinho, está a emocionar milhares de pessoas por todo o mundo. Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de apoio, incredulidade e profunda tristeza, em várias línguas.

"Rezo por ti neste momento difícil, ainda não consigo aceitar a notícia", escreveu um fã. "Descansa em paz, para ti e para o teu irmão", acrescentou outro.

Há também quem recorde a data como um marco doloroso: "Que tragédia... Casou-se há pouco tempo, tinha um bebé que nasceu recentemente e outros filhos. A verdade é que a vida não é justa."

São centenas de mensagens que, apesar da distância e das línguas diferentes, partilham o mesmo sentimento: o de uma perda injusta, que tocou profundamente todos os que acompanhavam a vida e o percurso do jogador.

O futebolista português Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, de 26, morreram esta madrugada num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

Segundo informações da investigação à EFE, os dois futebolistas morreram na sequência de um despiste do carro na autoestrada Rias Baja, no sentido de Benavente, por motivos desconhecidos, cerca das 00:40 horas locais.

De acordo com as mesmas fontes, o carro, um Lamborghini, poderá ter tido um rebentamento de um pneu durante uma ultrapassagem, o que o fez sair da estrada e incendiar-se.

O incêndio que daí resultou, que alastrou à vegetação envolvente, foi apagado pelos bombeiros, com a Guarda Civil e os serviços de emergência médica a puderem apenas confirmar a morte dos dois futebolistas.

Diogo Jota era jogador do Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e no qual brilhou, especialmente na segunda época, ainda com o alemão Jürgen Kloop, com 55 jogos e 21 golos marcados.

O avançado, que fez parte do trio ofensivo com Mo Salah, em outras épocas também com Roberto Firmino e Sadio Mane, esteve na conquista de uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Na carreira, o jogador, que fez a formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, representou também por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, e que o voltou a ceder ao Wolverhampton, no qual acabou por assinar e jogar durante três épocas.

Na seleção, o futebolista, que tinha apetência para o golo, acabou também por ser referência, nem sempre a titular, mas com 49 internacionalizações e duas Ligas das Nações no currículo.

Do acidente em Espanha resultou também a morte de André Silva, irmão de Diogo Jota, extremo que representava o Penafiel, da II Liga de futebol.

(com agência Lusa)