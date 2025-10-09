Facebook Instagram

O impensável aconteceu na Disneyland: uma turista morreu durante visita à casa assombrada

Uma turista morreu após uma visita à famosa casa assombrada da Disneyland
IOL
Há 2h e 3min
Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto

Uma mulher na casa dos 60 anos morreu após andar na famosa casa assombrada Haunted Mansion, na Disneyland de Anaheim, Califórnia. A informação foi avançada pela revista People, que cita as autoridades locais. A visitante terá sofrido um episódio médico grave logo após o passeio, e apesar das tentativas de reanimação no local, acabou por não resistir.

De acordo com o Departamento de Polícia de Anaheim, citado pela revista People, os serviços de emergência foram chamados ao parque, depois de uma mulher ter sido encontrada inconsciente ao sair da casa. “Os bombeiros e a equipa de resgate responderam a um alerta no Disneyland Resort para uma mulher de cerca de 60 anos que se encontrava inconsciente depois de ter terminado o passeio na Haunted Mansion”, confirmou o porta-voz Matt Sutter.

Ainda segundo o mesmo responsável, a equipa de segurança da Disneyland prestou manobras de reanimação (CPR) até à chegada dos paramédicos, que acabaram por transportar a mulher para um hospital local, onde foi declarada morta. “Parece tratar-se de um infeliz episódio médico”, explicou Sutter, acrescentando que “não há indícios de qualquer falha na operação da atração”, que reabriu pouco tempo depois do incidente.

A causa exata da morte ainda não foi oficialmente revelada, mas o Gabinete do Xerife-Coronel do Condado de Orange deverá divulgar mais informações nas próximas semanas.

Um representante da Disneyland confirmou também à revista People que uma visitante necessitou de assistência médica no parque e foi levada para o hospital, sem adiantar mais pormenores.

A Haunted Mansion, uma das atrações mais emblemáticas do parque, foi inaugurada em 1969 na zona New Orleans Square, e é conhecida por recriar um ambiente de casa assombrada com efeitos visuais e sonoros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

