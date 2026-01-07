Facebook Instagram

Mãe e filho de 11 anos morreram eletrocutados numa piscina de um alojamento local

Estavam apenas a desfrutar da piscina quando perderam a vida ao serem eletrocutados
IOL
Hoje às 14:03
Piscina
Piscina
Foto: freepik
Estavam a aproveitar a piscina num alojamento local em Alagoas, Brasil, quando uma mãe, Luciana Klein, de 39 anos, e o seu filho, Arthur Klein Helfstein, de 11 anos, perderam a vida devido a um choque elétrico no passado sábado.

De acordo com a Globo, um relatório do Instituto Médico Legal (IML) de Maceió, divulgado nesta terça-feira, confirmou que a causa da morte foi um choque elétrico, afastando a hipótese inicial de afogamento.

Segundo o IML, os exames revelaram sinais claros da passagem de corrente elétrica pelos corpos das vítimas. O caso desencadeou uma investigação técnica detalhada, com uma equipa de perícia em engenharia elétrica a realizar exames complementares na estrutura da piscina do alojamento, de forma a identificar possíveis falhas elétricas que possam ter provocado o acidente.

Para além disso, a Polícia Científica analisará as imagens do sistema de videovigilância da piscina. “O conjunto de provas técnicas do IML e do Instituto de Criminalística será consolidado em laudos e encaminhado à Polícia Civil, que conduz o inquérito para esclarecer as responsabilidades do incidente”, informou o IML.

As autoridades mantêm a investigação para determinar as causas concretas do choque elétrico e identificar eventuais responsabilidades legais.

 

