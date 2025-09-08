"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa

Lisboa ainda está de luto após o grave acidente com o Elevador da Glória, que provocou a morte de 16 pessoas e deixou 21 feridas. Entre as vítimas estão o canadiano André Bergeron, um dos mais reconhecidos conservadores de património arqueológico do seu país, e a sua mulher, Blandine Daux, especialista em restauro francesa, que vive com o marido no Canadá. A tragédia ocorreu no último dia das suas férias.

O casal, que deixa duas filhas, encontrava-se em Portugal para comemorar o 70.º aniversário de André e a entrada na reforma. A identidade das vítimas foi confirmada pelo irmão do canadiano, Éric Bergeron, que viajou para Lisboa juntamente com as duas sobrinhas, após a trágica notícia.

Em declarações ao CBC, o irmão de André Bergeron, explicou que soube da notícia através da televisão, mas só começou a suspeitar que o irmão e a cunhada poderiam estar envolvidos quando as mensagens que lhes enviou não tiveram resposta: "Estava a trabalhar e vi as notícias do acidente em Lisboa. Comecei a enviar mensagens ao meu irmão a perguntar: "Estás bem? Acabei de ver as notícias”, disse. Não obteve resposta e no dia seguinte Éric começou a ficar preocupado e pensou: "Alguma coisa não está bem”.

O canadiano contou que uma das sobrinhas contactou o alojamento local onde os pais estavam instalados e foram informados de que o casal ainda não tinha voltado para recolher as bagagens. Foi nesse momento que perceberam que poderiam ter estado no acidente. “Recebemos a chamada da embaixada a anunciar que o meu irmão tinha sido encontrado”, contou Éric.

“Eu era muito próximo do meu irmão, ele era o meu ídolo. Eram um casal muito bonito, estavam apaixonados. Ele era um homem feliz, era um casal feliz. Ele tinha-se reformado, estava a começar a aproveitar a vida, divertia-se no trabalho, mas estava a tentar relaxar um pouco”, descreveu à CBC.

“Estou devastado. Parece irreal”, desabafou Éric. “Imagine perder os dois pais de uma só vez", disse, referindo-se à perda que as sobrinhas estão a viver.

Violette, uma das filhas do casal, criou uma campanha de angariação de fundos no GoFundMe para ajudar a família financeiramente: “O dinheiro recolhido ajudará nos próximos meses, que serão difíceis. Permitirá respirar um pouco e não nos preocupar demasiado com o aspeto financeiro enquanto lidamos com os passos que temos pela frente. Agradecemos de coração todas as almas bondosas que nos estão a ajudar.”