Facebook Instagram

"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa

Entre as vítimas do trágico acidente no Elevador da Glória, um casal canadiano morreu na véspera de regressar a casa, deixando duas filhas e um luto profundo
IOL
Há 54 min
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos

Lisboa ainda está de luto após o grave acidente com o Elevador da Glória, que provocou a morte de 16 pessoas e deixou 21 feridas. Entre as vítimas estão o canadiano André Bergeron, um dos mais reconhecidos conservadores de património arqueológico do seu país, e a sua mulher, Blandine Daux, especialista em restauro francesa, que vive com o marido no Canadá. A tragédia ocorreu no último dia das suas férias. 

O casal, que deixa duas filhas, encontrava-se em Portugal para comemorar o 70.º aniversário de André e a entrada na reforma. A identidade das vítimas foi confirmada pelo irmão do canadiano, Éric Bergeron, que viajou para Lisboa juntamente com as duas sobrinhas, após a trágica notícia. 

Em declarações ao CBC, o irmão de André Bergeron, explicou que soube da notícia através da televisão, mas só começou a suspeitar que o irmão e a cunhada poderiam estar envolvidos quando as mensagens que lhes enviou não tiveram resposta: "Estava a trabalhar e vi as notícias do acidente em Lisboa. Comecei a enviar mensagens ao meu irmão a perguntar: "Estás bem? Acabei de ver as notícias”, disse. Não obteve resposta e no dia seguinte Éric começou a ficar preocupado e pensou: "Alguma coisa não está bem”.

O canadiano contou que uma das sobrinhas contactou o alojamento local onde os pais estavam instalados e foram informados de que o casal ainda não tinha voltado para recolher as bagagens. Foi nesse momento que perceberam que poderiam ter estado no acidente. “Recebemos a chamada da embaixada a anunciar que o meu irmão tinha sido encontrado”, contou Éric.

“Eu era muito próximo do meu irmão, ele era o meu ídolo. Eram um casal muito bonito, estavam apaixonados. Ele era um homem feliz, era um casal feliz. Ele tinha-se reformado, estava a começar a aproveitar a vida, divertia-se no trabalho, mas estava a tentar relaxar um pouco”, descreveu à CBC.

“Estou devastado. Parece irreal”, desabafou Éric. “Imagine perder os dois pais de uma só vez", disse, referindo-se à perda que as sobrinhas estão a viver.

Violette, uma das filhas do casal, criou uma campanha de angariação de fundos no GoFundMe para ajudar a família financeiramente: “O dinheiro recolhido ajudará nos próximos meses, que serão difíceis. Permitirá respirar um pouco e não nos preocupar demasiado com o aspeto financeiro enquanto lidamos com os passos que temos pela frente. Agradecemos de coração todas as almas bondosas que nos estão a ajudar.”

 

RELACIONADOS
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos
Morreu o menino de 10 anos baleado por vizinho por brincar a tocar às campainhas
Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore
Morte de nove crianças leva autoridades a recolher cinco milhões destas piscinas nos EUA
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Mais Vistos
00:02:56
Big Brother
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
tvi
00:02:11
Big Brother
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
tvi
00:09:24
Big Brother
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
tvi
00:01:28
Big Brother
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Big Brother
Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade
tvi
Famosos
Jéssica Antunes: "No final do jantar, tivemos este infeliz desfecho. Não há nada que custe mais do que ver os nossos filhos a sofrer"
selfie
Big Brother
Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer
tvi
Incrível
Insólito: Nicolas Jackson pagou para jogar no Bayern
maisfutebol
Big Brother
Filho de Maria Botelho Moniz estreia-se como apresentador e até fala com o Big
tvi
Futebol
Fernando Santos deixa a Seleção do Azerbaijão
maisfutebol