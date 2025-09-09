Viajava pelo mundo só para andar em comboios. Acabou por perder a vida em Lisboa a fazer o que mais amava

"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa

Andrew David Kenneth Young, de 82 anos, é a terceira vítima britânica identificada no acidente do Elevador da Glória, em Lisboa. Natural de Holyhead, no País de Gales, era conhecido pela paixão pelos transportes e dedicava grande parte da sua vida a visitar caminhos de ferro e elétricos em várias partes do mundo.

De acordo com o jornal The Guardian, Andrew era conhecido por todos como “Dave” e dedicou a reforma àquilo que sempre o fascinou: os transportes. Percorreu vários países para visitar caminhos de ferro históricos e linhas de elétricos, colecionando experiências únicas que partilhava com entusiasmo.

A família descreve-o como alguém que encontrou, neste hobby, uma fonte constante de alegria. “É um conforto para os filhos, para a mãe deles e para os irmãos saber que os seus últimos momentos foram passados em plena dedicação ao que mais lhe dava felicidade”, escreveu a família de Dave, num comunicado citado pela polícia da região de North Wales.

No comunicado, recordaram ainda a sua história de vida: nasceu no início da década de 1940 e passou a infância na vila de Auchterarder, no condado de Perth, na Escócia. Em 1980 fixou-se em Holyhead, no País de Gales, onde desenvolveu uma extensa carreira como funcionário alfandegário.

Para além do interesse pelos transportes, Andrew era conhecido pelo espírito curioso e pela forma dedicada como se entregava às suas paixões. Quem o conhecia garante que não viajava apenas para conhecer novos sítios, mas para sentir o prazer simples de embarcar em mais uma viagem sobre carris.