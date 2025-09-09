Facebook Instagram

Viajava pelo mundo só para andar em comboios. Acabou por perder a vida em Lisboa a fazer o que mais amava

Andrew David Kenneth Young, de 82 anos, morreu no acidente do Elevador da Glória, em Lisboa, enquanto dedicava os últimos momentos da sua vida à paixão que sempre o acompanhou: viajar pelo mundo para andar em caminhos de ferro e elétricos
IOL
Ontem às 16:56
Desastre no elevador da Glória, em Lisboa
Desastre no elevador da Glória, em Lisboa
Foto: Tiago Petinga EPA/LUSA - Agência de Notícias
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa

Andrew David Kenneth Young, de 82 anos, é a terceira vítima britânica identificada no acidente do Elevador da Glória, em Lisboa. Natural de Holyhead, no País de Gales, era conhecido pela paixão pelos transportes e dedicava grande parte da sua vida a visitar caminhos de ferro e elétricos em várias partes do mundo.

De acordo com o jornal The Guardian, Andrew era conhecido por todos como “Dave” e dedicou a reforma àquilo que sempre o fascinou: os transportes. Percorreu vários países para visitar caminhos de ferro históricos e linhas de elétricos, colecionando experiências únicas que partilhava com entusiasmo.

A família descreve-o como alguém que encontrou, neste hobby, uma fonte constante de alegria. “É um conforto para os filhos, para a mãe deles e para os irmãos saber que os seus últimos momentos foram passados em plena dedicação ao que mais lhe dava felicidade”, escreveu a família de Dave, num comunicado citado pela polícia da região de North Wales.

No comunicado, recordaram ainda a sua história de vida: nasceu no início da década de 1940 e passou a infância na vila de Auchterarder, no condado de Perth, na Escócia. Em 1980 fixou-se em Holyhead, no País de Gales, onde desenvolveu uma extensa carreira como funcionário alfandegário.

Para além do interesse pelos transportes, Andrew era conhecido pelo espírito curioso e pela forma dedicada como se entregava às suas paixões. Quem o conhecia garante que não viajava apenas para conhecer novos sítios, mas para sentir o prazer simples de embarcar em mais uma viagem sobre carris.

 

RELACIONADOS
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Gangue de macacos raptam recém-nascido de dois meses e atiram-no para um barril de água. Bebé acabou por morrer
"O pior pesadelo de qualquer pai": jovem de 17 anos morre após ter sido atacada por um cão
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos
Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu
Ex-marido da mulher apanhada com o diretor no concerto dos Coldplay quebra o silêncio
Mais Vistos
00:02:48
Big Brother
Clima quente. Afonso Leitão ‘atira-se’ a Catarina Miranda depois do Especial
tvi
00:03:32
Big Brother
Aconteceu: Afonso pede desculpas a Jéssica pela primeira vez e a concorrente fica em lágrimas
tvi
00:04:20
Big Brother
Afonso fecha a porta a namoro com Miranda?: As imagens mais quentes do dia
tvi
00:01:08
Big Brother
Catarina Miranda pede desculpas a Jéssica: «Se tu ou a tua mãe precisarem de alguma coisa lá fora...»
tvi
Destaques IOL
Higiene
Ainda usa corta-unhas nos pés? Podólogo deixa aviso e explica como deve cortar as unhas
Tragédia
"Imagine perder os dois pais ao mesmo tempo": a história trágica do casal que perdeu a vida em Lisboa na véspera de voltar a casa
Saúde
Psiquiatra explica o que nos pode acontecer se dormirmos menos de 7 horas por noite
Amor
Não se casam e cada um tem a sua casa: estes são os casais mais felizes, garante terapeuta espanhol
Mais Lidas
Boavista
Tragédia no Boavista: criança de sete anos morre após colapsar no treino
maisfutebol
Benfica
Benfica: SAD diminui passivo e aumenta capitais próprios
maisfutebol
Elevador da Glória
Elevador da Glória descarrilou em 2018 mas 'ninguém' soube de nada. Carris aproveitou para antecipar manutenção geral
cnn
Birkenstock
Arruma as sandálias Birkenstock. Estes sapatos de outono vão sair à rua
versa
Mundial 2026
Mundial 2026: Hungria-Portugal, 2-3 (crónica)
maisfutebol
Big Brother
Em dia de aniversário, Cristina Ferreira recebe surpresa no aeroporto. Com direito a ramo de flores
tvi