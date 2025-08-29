Facebook Instagram

Influencer quebra silêncio depois de filho morrer afogado em casa "assumo a responsabilidade"

Meses após a morte do filho Trigg, de três anos, Emilie Kiser falou pela primeira vez e admitiu que “podia ter feito mais para o proteger”
IOL
Há 2h e 43min
Emily Kiser
Emily Kiser
Foto: Instagram Emily Kiser
Pai de 28 anos morre soterrado quando fazia buracos na areia com os filhos

A influenciadora norte-americana Emilie Kiser quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de três anos, Trigg, que se afogou na piscina da família em maio deste ano.

Numa publicação emocionante no TikTok, a criadora de conteúdos admitiu sentir uma dor “impossível de descrever” e assumiu publicamente a sua responsabilidade: “Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg e sei que deveria ter feito mais para o proteger. Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma vedação permanente na piscina poderia ter salvo a vida dele, e isso é algo que nunca mais vou descurar. Espero que, no meio desta dor, a história do Trigg possa ajudar a evitar que outras crianças e famílias sofram a mesma perda”

O acidente aconteceu em casa, no Arizona, quando apenas o pai, Brady, estava presente. Inicialmente, o progenitor afirmou ter perdido o menino de vista durante alguns minutos, mas imagens recolhidas pela polícia revelaram que a criança esteve mais de nove minutos sozinha no quintal, dos quais cerca de sete dentro de água. Trigg foi hospitalizado, mas acabou por não resistir, morrendo seis dias depois, revelou a revista People.

Na mensagem, Emilie descreveu o filho como “o bebé e melhor amigo” do casal, recordando a energia e alegria que levava a todos os que o rodeavam. Ao mesmo tempo, deixou um apelo: que a tragédia sirva de alerta para que outras famílias reforcem medidas de segurança em casa e evitem perdas semelhantes.

A influenciadora agradeceu ainda o apoio recebido, tanto por parte da família e amigos próximos como da sua comunidade online, que se mobilizou com mensagens de solidariedade. Contudo, garantiu que, daqui em diante, será mais cuidadosa com a exposição da vida privada nas redes sociais, especialmente no que toca à proteção das crianças.

"Nunca pensei que viveríamos o luto desta forma ou a dor de o perder tão de repente. É uma dor, uma mágoa e um vazio que nenhuma família deveria ter de suportar”, concluiu.

 

RELACIONADOS
Pai de 28 anos morre soterrado quando fazia buracos na areia com os filhos
Pai de quatro filhos morre atacado por crocodilo perante os gritos e horror da família na praia
Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação
Homem morre após comer frango mal cozinhado durante férias em hotel
Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Mais Vistos
00:06:55
Big Brother
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
tvi
00:06:20
Dois às 10
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
tvi
00:06:22
Big Brother
Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça
tvi
00:01:21
Big Brother
Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas
tvi
Destaques IOL
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Mais Lidas
Benfica
Benfica: Sudakov já está em Portugal
maisfutebol
Ranking UEFA
Benfica e Sp. Braga valem grande salto: como está Portugal no ranking UEFA
maisfutebol
Carlao
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
Benfica
OFICIAL: Aktürkoglu no Fenerbahçe por 22,5 milhões de euros
maisfutebol
Big Brother
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão
tvi
Agitação marítima
O mar entrou pelo areal adentro e a força da água puxou pessoas para dentro do mar - os nadadores-salvadores sprintaram, chegaram a tempo
cnn