Influencer quebra silêncio depois de filho morrer afogado em casa "assumo a responsabilidade"

A influenciadora norte-americana Emilie Kiser quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a morte trágica do filho de três anos, Trigg, que se afogou na piscina da família em maio deste ano.

Numa publicação emocionante no TikTok, a criadora de conteúdos admitiu sentir uma dor “impossível de descrever” e assumiu publicamente a sua responsabilidade: “Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg e sei que deveria ter feito mais para o proteger. Uma das lições mais difíceis que carrego é que uma vedação permanente na piscina poderia ter salvo a vida dele, e isso é algo que nunca mais vou descurar. Espero que, no meio desta dor, a história do Trigg possa ajudar a evitar que outras crianças e famílias sofram a mesma perda”

O acidente aconteceu em casa, no Arizona, quando apenas o pai, Brady, estava presente. Inicialmente, o progenitor afirmou ter perdido o menino de vista durante alguns minutos, mas imagens recolhidas pela polícia revelaram que a criança esteve mais de nove minutos sozinha no quintal, dos quais cerca de sete dentro de água. Trigg foi hospitalizado, mas acabou por não resistir, morrendo seis dias depois, revelou a revista People.

Na mensagem, Emilie descreveu o filho como “o bebé e melhor amigo” do casal, recordando a energia e alegria que levava a todos os que o rodeavam. Ao mesmo tempo, deixou um apelo: que a tragédia sirva de alerta para que outras famílias reforcem medidas de segurança em casa e evitem perdas semelhantes.

A influenciadora agradeceu ainda o apoio recebido, tanto por parte da família e amigos próximos como da sua comunidade online, que se mobilizou com mensagens de solidariedade. Contudo, garantiu que, daqui em diante, será mais cuidadosa com a exposição da vida privada nas redes sociais, especialmente no que toca à proteção das crianças.

"Nunca pensei que viveríamos o luto desta forma ou a dor de o perder tão de repente. É uma dor, uma mágoa e um vazio que nenhuma família deveria ter de suportar”, concluiu.