Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo

O gesto comovente de pais que perderam o filho 30 horas após nascer
Ontem às 16:01
Viajava pelo mundo só para andar em comboios. Acabou por perder a vida em Lisboa a fazer o que mais amava

Jessica e Josh Henry viveram um dos momentos mais marcantes e dolorosos das suas vidas: o nascimento e a despedida do filho, Walker, que morreu apenas 30 horas depois de nascer,  às 32 semanas de gestação.

Apesar do tempo curto, o casal guarda memórias profundas, desde o primeiro respirar até ao último embalo nos braços. Entre as recordações mais significativas está uma madeixa de cabelo cortada por uma enfermeira, descrita por Jessica como “tão macia e preciosa, igual à minha, e impossível de não tocar”.

De acordo com a revista People, para além da madeixa, o casal conserva outros símbolos da curta vida do filho: uma t-shirt com as pegadas e o nome do bebé, um colar gravado com as suas iniciais e até um urso de peluche com a gravação do seu batimento cardíaco.

O casal partilhou parte desta experiência nas redes sociais, onde os vídeos de Jessica emocionaram milhares de pessoas e trouxeram conforto a outros pais que também perderam filhos. “Mesmo no pouco tempo que tivemos, ele foi o maior presente”, confessou a mãe.

Para Jessica e Josh, falar sobre Walker é também uma forma de manter viva a sua memória: “Ele será sempre o nosso primeiro bebé. O que nos fez pais.”

