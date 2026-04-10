Jovem de 16 anos morre após acidente e salva a vida de um bebé de 5 meses e de um adolescente através de doação de órgãos

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Um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado por um carro, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, num acidente que está ainda sob investigação. Apesar da tragédia, o jovem conseguiu salvar três pessoas através da doação de órgãos, num gesto que a família descreve como um último ato de generosidade.

Citado pelo site People, as autoridades locais explicam que o estudante atravessava a estrada fora de uma passadeira assinalada quando foi colhido por um automóvel. O condutor permaneceu no local e está a colaborar com a investigação.

O jovem foi transportado para um hospital da região, onde acabou por não resistir aos ferimentos.

De acordo com a família, o adolescente, identificado como Jayben Camacho, teve o coração doado a outro jovem, os pulmões a um doente que se encontrava ligado a ventilação mecânica e parte do fígado a um bebé de apenas cinco meses.

“É algo que acredito que já está nele: ser prestável, bondoso e generoso com qualquer pessoa”, afirmou o pai, em declarações à imprensa norte-americana, sublinhando o caráter solidário do filho.

A família pediu ainda que o caso fosse encarado como um acidente trágico, sem culpabilizações, destacando o tempo vivido com o jovem e o impacto positivo que deixou em vida.

Entretanto, foi criada uma campanha de apoio à família, que já angariou milhares de dólares, e realizada uma homenagem em memória do adolescente no Chandler Regional Medical Center, com a participação de familiares e amigos.

O caso continua sob investigação pelas autoridades locais.