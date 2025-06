Três menores projetadas numa atração de feira popular. O vídeo é assustador

Segundo o Huffington Post, três adolescentes, com idades entre os 14 e os 15 anos, sofreram um acidente numa atração de feira conhecida como ‘saltamontes’, durante as festividades da Semana Grande, em Castro Urdiales, Cantábria. As jovens foram lançadas para fora do banco da máquina, o que lhes causou ferimentos que motivaram a sua hospitalização.

Todas foram transportadas para o hospital de Cruces. Uma delas esteve com prognóstico reservado, mas segundo a mesma fonte, as três já receberam alta e encontram-se fora de perigo. Este incidente causou grande preocupação na comunidade local.

A Guarda Civil encerrou a atração e abriu uma investigação para determinar as causas do acidente. As autoridades locais mantêm-se atentas, prestando apoio às famílias e reforçando a importância da segurança nas feiras populares.

Pode ver aqui o vídeo do acidente, encontrado na página de Instagram do @elcorreo_com: