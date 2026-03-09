"Sabia o que estava a fazer": mulher dispara contra filhos de 14 e 11 anos e o pior aconteceu

Uma família britânica enfrentou uma tragédia devastadora nos Estados Unidos quando Monika Rubacha, de 44 anos, matou a tiro os dois filhos antes de tirar a própria vida. O caso ocorreu enquanto o pai, Richard James, estava ausente numa viagem de trabalho.

De acordo com o jornal The Sun, a polícia revelou que a mãe disparou contra o filho Josh, de 14 anos, e a filha Emma, de 11, nos respetivos quartos, antes de pôr termo à própria vida. A casa, situada num condomínio fechado de luxo, tornou-se numa “cena de crime violenta”, segundo os agentes que entraram na residência após serem chamados por Richard James, o pai das crianças, preocupado por não conseguir contactar a família durante quase dois dias.

As autoridades indicaram que houve sinais de planeamento por parte de Monika, confirmando que “sabia o que estava a fazer” ao cometer os crimes. A polícia está a investigar os motivos que levaram à tragédia, ocorrida a 26 de fevereiro.

O polícia responsável pela investigação afirmou que “não compreendemos totalmente o que se passa com as pessoas e com a sua saúde mental por trás de portas fechadas. Um caso tão horrível como este é algo que ninguém poderia prever.”