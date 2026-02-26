Facebook Instagram

Mãe e bebé de dois anos ficaram gravemente feridos após explosão destruir a casa inteira

Explosão destrói residência e mãe e bebé ficam em estado grave. Os vizinhos foram os primeiros a agir
IOL
Hoje às 11:33
Cama de hospital
Cama de hospital
Foto: freepik
Uma mãe e o seu filho de dois anos ficaram gravemente feridos depois de uma explosão numa casa nos Estados Unidos, que rapidamente deu origem a um incêndio. A residência, que acolhia várias famílias, ficou completamente destruída, e duas casas vizinhas sofreram danos graves devido às chamas.

Citado pela revista People, a mãe foi hospitalizada com queimaduras graves, enquanto a criança sofreu ferimentos sérios. Os vizinhos ajudaram de imediato, prestando apoio às vítimas e permitindo que os bombeiros conseguissem controlar o incêndio.

O acidente aconteceu apenas dias depois de uma forte tempestade de neve, que dificultou o acesso à zona e a chegada de reforços de socorro. Muitos moradores ainda estavam a limpar a neve quando o incidente ocorreu, e a colaboração da comunidade foi determinante para uma resposta rápida.

Durante horas, a mãe manteve contacto próximo com a criança no local, recebendo cuidados e apoio dos vizinhos e da equipa de emergência. A explosão afetou gravemente a estrutura da casa, tornando o edifício totalmente inabitável e obrigando várias famílias a procurar abrigo temporário.

As autoridades estão a investigar a origem e a causa da explosão, que ainda não foram esclarecidas.

 

