Família de nove morre após trágico acidente. Seis eram crianças

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

Menino de 13 anos nadou durante 4 horas para salvar a mãe e os irmãos após terem sido arrastados pelo mar

Irmãos de oito e cinco anos morrem fechados numa arca congeladora quando brincavam às escondidas

Nove membros da mesma família morreram, seis dos quais crianças, depois de o carro em que seguiam ter caído num poço destapado durante uma viagem noturna, na Índia. O acidente ocorreu quando regressavam de um evento escolar.

De acordo com a revista People, a família seguia num veículo após ter assistido a um evento anual na escola das crianças, onde as seis tinham participado nas atuações.

Segundo as autoridades locais, o condutor, identificado como Sunil, não se apercebeu da existência de um poço destapado com cerca de 12 metros de profundidade, devido à fraca visibilidade. O veículo acabou por cair no interior do poço, deixando toda a família presa.

O alerta foi dado pouco depois do acidente, levando ao início de uma operação de resgate que durou mais de duas horas. Equipas de emergência, apoiadas por gruas e nadadores locais, conseguiram retirar o veículo e as vítimas já depois da meia-noite. No entanto, nenhum dos familiares sobreviveu.

Entre as vítimas estão seis crianças, Rakhi, Shraddha, Shravani, Shrishti, Shreyas e Samruddhi, e três adultos: o condutor, a sua mulher Reshma, e Asha, familiar próxima.

Familiares relataram que o ambiente, momentos antes da tragédia, era de celebração. As crianças tinham acabado de participar em atuações escolares, e uma delas tinha sido distinguida pelo seu desempenho académico. A família decidiu sair mais cedo do evento para evitar o trânsito, decisão que acabou por anteceder o acidente.

As autoridades deverão agora investigar as circunstâncias do acidente e apurar eventuais responsabilidades.