Família regressava de férias e sofreu acidente fatal de carro. Criança de 12 anos perdeu a vida e bebé de 2 em estado grave

Tragédia na estrada durante regresso de férias faz uma vítima mortal

IOL
Há 3h e 57min
Acidente
Acidente
Foto: freepik
Há mais um desafio viral no TikTok a vitimar crianças. Menino de 9 anos ficou gravemente ferido

Um grave acidente rodoviário ocorrido durante a madrugada deixou uma família desvastada na Argentina. Um menino de 12 anos perdeu a vida e uma bebé de apenas dois anos ficou em estado crítico depois de uma colisão frontal entre um automóvel e um camião, quando regressavam das férias.

De acordo com o jornal A24, o acidente aconteceu numa estrada com tráfego intenso de veículos pesados. Segundo as autoridades locais, o embate foi extremamente violento, obrigando à intervenção de equipas de emergência, bombeiros e meios hospitalares.

A criança de 12 anos ainda foi transportada para uma unidade de saúde, mas acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos. A bebé, que seguia no mesmo veículo, sofreu lesões muito graves e encontra-se internada nos cuidados intensivos, sob vigilância permanente.

Os pais das crianças também ficaram feridos. A mãe sofreu uma fratura numa das pernas, enquanto o pai teve ferimentos considerados ligeiros. Ambos estão a receber acompanhamento médico.

As circunstâncias do acidente continuam a ser investigadas pelas autoridades, que procuram apurar as causas da colisão, incluindo a possibilidade de erro humano ou outros fatores externos.

 

