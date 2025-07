Mulher revela imagens do voo de parapente que matou o seu marido

Felix Baumgartner, atleta conhecido mundialmente pelo salto desde a estratosfera, morreu no passado sábado, na sequência de um acidente de parapente em Itália. A tragédia abalou a comunidade internacional de desportos extremos, que via em Baumgartner um verdadeiro ícone da superação e do risco.

Dias depois da sua morte, a mulher do atleta austríaco partilhou, na rede social X (antigo Twitter), o vídeo do que viria a ser o último voo do marido. Com cerca de um minuto, as imagens mostram Felix a preparar-se para descolar, sem que ninguém pudesse imaginar o desfecho. "Estava a filmá-lo a descolar sem saber que seria o último voo da sua vida extraordinária", escreveu.

Num texto carregado de emoção, a mulher recordou o companheiro e os mais de 12 anos vividos ao seu lado, sempre presente em cada aventura: "Estive em cada descolagem e aterragem: desde saltos de paraquedas e parapente até voos acrobáticos e de paramotor. Quando não podia estar presente, usávamos o código WLC – 'a chamada de aterragem da minha mulher'. Nunca falhei nenhum. Exceto…este."

Felix Baumgartner ficará para sempre na história como o homem que, em 2012, saltou da estratosfera a mais de 39 mil metros de altitude, ultrapassando a barreira do som em queda livre. A sua carreira foi marcada por feitos inéditos, coragem extrema e uma dedicação absoluta ao desafio físico e mental.