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Mãe e filho morreram durante festa de aniversário na própria casa. Há ainda uma pessoa em estado crítico
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Um dia que seria de festa acabou em tragédia

Uma festa de aniversário terminou em tragédia nos Estados Unidos. Uma mãe, de 46 anos, e o filho, de 20, morreram na sequência de uma explosão que destruiu uma casa no estado de Vermont.

A notícia é avançada pela revista People, que revela que o incidente aconteceu no sábado, dia 5 de setembro. No momento da explosão, decorria uma festa de aniversário de família na habitação.

As duas vítimas sofreram ferimentos provocados pela explosão e acabaram por morrer. Foram identificadas como Sarah O’Sullivan, de 46 anos, e o filho, Liam O’Sullivan, de 20.

Outras três pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital. Duas sofreram ferimentos ligeiros, enquanto uma mulher de 69 anos ficou em estado crítico e continua hospitalizada, segundo as autoridades citadas pela People.

“Foi muito alto. Abanou a casa”

O estrondo surpreendeu os moradores da zona. Uma vizinha contou à estação norte-americana WCAX, citada pela People, que ouviu uma forte explosão e sentiu a casa abanar.

A mulher explicou que, inicialmente, pensou que o barulho estivesse relacionado com os fogos de artifício que tinham sido ouvidos naquela noite. Só no dia seguinte percebeu que tinha ocorrido uma explosão numa habitação.

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A investigação concluiu que a tragédia foi provocada por uma fuga de gás propano no interior da casa.

Segundo as autoridades, a explosão foi considerada acidental. O caso provocou a morte de mãe e filho e deixou ainda três pessoas feridas, uma delas em estado crítico.

 

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