Facebook Instagram

Homem morre após comer frango mal cozinhado durante férias em hotel

O que começou com uma refeição num bom hotel terminou em morte
IOL
Hoje às 16:55
Hospital
Hospital

Foto: Freepik

Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos

Segundo a revista People, um homem britânico morreu após contrair Salmonella durante umas férias para celebrar o seu 70.º aniversário na ilha espanhola de Fuerteventura. Leslie Green, natural de Bolton, no Reino Unido, adoeceu depois de alegadamente ter comido frango mal cozinhado num hotel de quatro estrelas.                                    

Os sintomas começaram a 9 de outubro de 2024, nove dias depois da chegada ao resort, e agravaram-se rapidamente. Foi observado por um médico no local, encaminhado para uma clínica e, no dia seguinte, internado num hospital. Durante o tratamento, desenvolveu sépsis — uma reação grave do organismo a uma infeção, que pode levar rapidamente à falência de órgãos — e acabou por sofrer falência múltipla de órgãos. Leslie morreu a 4 de novembro, quase um mês depois de adoecer. O caso ocorreu em 2024, mas só agora foi divulgado devido à conclusão do inquérito oficial, que determinou que a causa da morte foi intoxicação alimentar causada por Salmonella.

A esposa, Julie Green, de 60 anos, também ficou gravemente doente após contrair a bactéria e esteve internada durante uma semana. Casada com Leslie há 38 anos, descreveu-o como um marido e pai dedicado, afirmando que a perda mudou a sua vida para sempre.

A advogada que representa a família sublinhou que o caso demonstra o impacto da Salmonella e defendeu a necessidade de reforçar as medidas de higiene para proteger outros viajantes. O tribunal e a operadora de viagens responsável pela reserva não responderam aos pedidos de comentário.

RELACIONADOS
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
«Mãe, ajuda»: jovem desaparece durante uma visita a familiares e esta foi a sua última mensagem enviada à mãe
Vídeo impressionante revela resgate de caminhantes encurralados pela maré
Mais Vistos
00:04:14
Big Brother
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
tvi
00:03:13
Big Brother
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
tvi
00:03:32
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»
tvi
00:03:11
Dois às 10
Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
Famosos
Menos de 24 horas após ser expulso, Bruno de Carvalho declara-se a uma concorrente do "Big Brother Verão"... e toma decisão!
selfie
Cristiano Ronaldo
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Cirurgia facial
Mulher de 78 anos fica irreconhecível após cirurgia facial. Até o marido ficou em choque
Habitação
Nelson, Mariana, Henrique e Nuno têm mais de 35 anos e salários acima da média: não conseguem comprar casa em Portugal
cnn
Cristina Ferreira
As sandálias de Cristina Ferreira voaram, mas temos outras por menos de 13 euros
versa
Dois às 10
Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte
tvi