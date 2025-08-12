Homem morre após comer frango mal cozinhado durante férias em hotel

Segundo a revista People, um homem britânico morreu após contrair Salmonella durante umas férias para celebrar o seu 70.º aniversário na ilha espanhola de Fuerteventura. Leslie Green, natural de Bolton, no Reino Unido, adoeceu depois de alegadamente ter comido frango mal cozinhado num hotel de quatro estrelas.

Os sintomas começaram a 9 de outubro de 2024, nove dias depois da chegada ao resort, e agravaram-se rapidamente. Foi observado por um médico no local, encaminhado para uma clínica e, no dia seguinte, internado num hospital. Durante o tratamento, desenvolveu sépsis — uma reação grave do organismo a uma infeção, que pode levar rapidamente à falência de órgãos — e acabou por sofrer falência múltipla de órgãos. Leslie morreu a 4 de novembro, quase um mês depois de adoecer. O caso ocorreu em 2024, mas só agora foi divulgado devido à conclusão do inquérito oficial, que determinou que a causa da morte foi intoxicação alimentar causada por Salmonella.

A esposa, Julie Green, de 60 anos, também ficou gravemente doente após contrair a bactéria e esteve internada durante uma semana. Casada com Leslie há 38 anos, descreveu-o como um marido e pai dedicado, afirmando que a perda mudou a sua vida para sempre.

A advogada que representa a família sublinhou que o caso demonstra o impacto da Salmonella e defendeu a necessidade de reforçar as medidas de higiene para proteger outros viajantes. O tribunal e a operadora de viagens responsável pela reserva não responderam aos pedidos de comentário.