Gangue de macacos raptam recém-nascido de dois meses e atiram-no para um barril de água. Bebé acabou por morrer

Um bebé de dois meses morreu na Índia depois de ter sido raptado por um grupo de macacos e encontrado dentro de um barril com água
IOL
Ontem às 16:08
Grupo de macacos
Grupo de macacos

Foto: freepik

"O pior pesadelo de qualquer pai": jovem de 17 anos morre após ter sido atacada por um cão

Um bebé de apenas dois meses morreu depois de ter sido raptado por um grupo de macacos e atirado para um barril cheio de água, na aldeia de Surajpur, em Uttar Pradesh, na Índia.

De acordo com o jornal The Sun, o ataque aconteceu enquanto a criança dormia. Os macacos invadiram a casa e levaram o bebé, num momento em que os pais estavam ocupados com tarefas domésticas. Pouco depois, ao notarem a ausência do filho, a família iniciou uma busca desesperada.

Segundo a imprensa, os familiares ouviram um choro fraco vindo do telhado e, ao investigar, encontraram o bebé dentro de um barril com água. A criança foi imediatamente levada para o hospital, mas acabou por ser declarada morta à chegada.

A polícia abriu uma investigação e enviou o corpo para autópsia. O incidente deixou tudo em choque e reacendeu o debate sobre os comportamentos cada vez mais agressivos dos macacos na região.

Os habitantes pedem agora medidas eficazes para travar estes ataques, que têm sido recorrentes. Em 2022, um caso semelhante aconteceu quando outro bebé de dois meses foi arrastado e atirado para um depósito de água por macacos.

