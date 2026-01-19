Devastados, pais anunciam morte de filha de 4 anos depois de uma gripe

Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia

Os pais de Elora “Ellie” Ann Rudd, uma menina de 4 anos de Utah, EUA, anunciaram com enorme tristeza a morte da filha, vítima de complicações da gripe. Ellie lutava pela vida desde sexta-feira, dia 2 de janeiro, e perdeu a vida na terça-feira, dia 6 de janeiro.

Citado pela revista People, a mãe, partilhou nas redes sociais o sofrimento da família: “É com o coração pesado que anuncio a morte da minha maravilhosa Ellie. Ela lutou tanto e tão arduamente. Deixou este mundo por volta das 13h50. Amamo-la e vamos sentir imenso a sua falta.”

A criança enfrentava problemas graves de saúde, incluindo pneumonia, sépsis e hemorragia interna, estando sedada e a receber diversos antibióticos e anticoagulantes.

Segundo a imprensa, no momento da sua morte, estava vestida com um vestido de princesa azul oferecido pela equipa do hospital e nos braços dos pais.

A família recebeu apoio de familiares e da comunidade através de uma campanha no GoFundMe, criada pela cunhada da mãe da criança, Ranae, para ajudar a cobrir despesas médicas e do funeral. A página já arrecadou mais de 18 mil euros.

Ranae deixou ainda uma mensagem emocionante: “Amamos e sentimos a falta da nossa doce Ellie mais do que palavras conseguem descrever. Obrigado por pensarem em nós e por ajudarem a manter viva a memória da nossa querida menina.”