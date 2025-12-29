Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar

Um menino de 11 anos, Jace Watkins, de Alabama, Estados Unidos, morreu no dia 27 de dezembro devido a complicações de uma gripe grave. A família contou que, apesar de se sentir mal, Jace dizia a todos que estava bem, até que sofreu uma convulsão e foi levado em estado crítico para o hospital.

Segundo avança o jornal Mirror, o menino tinha sido diagnosticado com gripe no início do mês e chegou a ser colocado em ventilação mecânica, não se sabendo se havia atividade cerebral. A sua tia explicou que o sobrinho "dizia a toda a gente que estava bem e que se sentia bem. Depois, começou a vomitar naquela noite e teve uma convulsão". Infelizmente, não resistiu.

Durante o período em que esteve no hospital, foi criada uma campanha no GoFundMe para ajudar a família com despesas médicas e funerárias. A escola de Jace, prestou homenagem ao aluno do 5.º ano, descrevendo-o como “uma luz brilhante para todos que o conheciam” e destacando o seu sorriso doce e genuíno: “Os nossos corações estão partidos esta manhã. O aluno do 5.º ano Jace Watkins faleceu na noite passada após uma doença breve e súbita. Jace era uma luz brilhante para todos que o conheciam. O seu sorriso genuíno e doce fará muita falta. Continuem a rezar pela sua família e pela nossa comunidade escolar, enquanto tentamos lidar com esta perda inimaginável.”

O caso de Jace sublinha a gravidade que a gripe pode ter, mesmo em crianças aparentemente saudáveis, e serve como alerta para a importância da vacinação e da atenção aos sintomas.