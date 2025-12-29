Facebook Instagram

Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar

Um menino de 11 morreu após complicações de uma gripe grave
IOL
Há 2h e 59min
Cama de hospital
Cama de hospital
Foto: freepik
Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal

Um menino de 11 anos, Jace Watkins, de Alabama, Estados Unidos, morreu no dia 27 de dezembro devido a complicações de uma gripe grave. A família contou que, apesar de se sentir mal, Jace dizia a todos que estava bem, até que sofreu uma convulsão e foi levado em estado crítico para o hospital.

Segundo avança o jornal Mirror, o menino tinha sido diagnosticado com gripe no início do mês e chegou a ser colocado em ventilação mecânica, não se sabendo se havia atividade cerebral. A sua tia explicou que o sobrinho "dizia a toda a gente que estava bem e que se sentia bem. Depois, começou a vomitar naquela noite e teve uma convulsão". Infelizmente, não resistiu.

Durante o período em que esteve no hospital, foi criada uma campanha no GoFundMe para ajudar a família com despesas médicas e funerárias. A escola de Jace, prestou homenagem ao aluno do 5.º ano, descrevendo-o como “uma luz brilhante para todos que o conheciam” e destacando o seu sorriso doce e genuíno: “Os nossos corações estão partidos esta manhã. O aluno do 5.º ano Jace Watkins faleceu na noite passada após uma doença breve e súbita. Jace era uma luz brilhante para todos que o conheciam. O seu sorriso genuíno e doce fará muita falta. Continuem a rezar pela sua família e pela nossa comunidade escolar, enquanto tentamos lidar com esta perda inimaginável.”

O caso de Jace sublinha a gravidade que a gripe pode ter, mesmo em crianças aparentemente saudáveis, e serve como alerta para a importância da vacinação e da atenção aos sintomas.

RELACIONADOS
Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal
"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"
Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos
Mais Vistos
00:03:08
Secret Story
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande
tvi
00:01:51
Dois às 10
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
tvi
00:02:27
Secret Story
Liliana volta a falar do ex-noivo Zé: «Se pudesse apagar o pedido de casamento...»
tvi
00:02:51
Secret Story
Em lágrimas, Marisa fala sozinha sobre «O verdadeiro Pedro»
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | A Final do Secret Story: quem merece mesmo vencer?
Tragédia
Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal
Dicas
Ainda tem dúvidas? Saiba onde deve colocar o detergente e amaciador na sua máquina de lavar a roupa
Imprensa internacional
Imprensa francesa destaca as "paisagens espetaculares" destas 27 aldeias que todos devemos conhecer
Mais Lidas
Dois às 10
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado
tvi
Catarina Esparteiro
Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente
Dois às 10
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
tvi
Dias difíceis para a família de Maria Botelho Moniz: «Descansa em paz»
Tragédia
VÍDEO: antigo campeão olímpico envolvido em acidente com dois mortos
maisfutebol
Tragédia
Menino de 11 anos morreu após complicações de gripe. "Dizia a toda a gente que se sentia bem", diz familiar