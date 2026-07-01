Pai magoa filha de 1 ano com parafuso da cadeira para obter uma refeição grátis. Agora é acusado e aguarda julgamento

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Um homem foi detido e acusado na Austrália depois de alegadamente ter ferido a própria filha, de apenas um ano, com o objetivo de obter o reembolso de uma refeição num restaurante em Sydney.

De acordo com a revista People, a polícia refere que o cliente terá alegado que uma cadeira alta defeituosa terá provocado o choro da bebé, tendo posteriormente exigido a devolução do valor da refeição, que rondava os 67 dólares.

Perante a reclamação, o estabelecimento acabou por anular a conta e o homem abandonou o local com a criança. No entanto, segundo o The Daily Telegraph, funcionários do restaurante decidiram rever as imagens de videovigilância, após o que contactaram as autoridades, suspeitando de agressão à menor.

A polícia afirma que o suspeito terá pressionado um parafuso da cadeira alta contra a perna da filha de forma a provocar o choro da criança. As autoridades foram chamadas ao local cerca das 15h30 e iniciaram uma investigação ao caso.

O homem foi posteriormente localizado e detido no dia seguinte, por volta das 14h30, num parque de autocaravanas em Narrabeen, uma zona costeira nos arredores de Sydney. Após a detenção, foi conduzido à esquadra de Manly, onde foi formalmente acusado de agressão comum relacionada com violência doméstica e de obtenção desonesta de vantagem financeira por engano.

Segundo o The Daily Telegraph, o suspeito é cidadão britânico e estaria a viajar pela Austrália em autocaravana, integrando um grupo de pessoas que circula regularmente entre diferentes regiões do país.

O homem, cujo nome não foi divulgado devido a restrições legais que protegem a identidade de menores envolvidos em casos de alegados crimes, foi libertado sob fiança condicional e deverá comparecer em tribunal no próximo dia 15 de julho. As autoridades continuam a investigar o caso.