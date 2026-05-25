"Tinhas um brilho único": famoso apresentador chora morte do filho de apenas 14 anos

A morte de um jovem de apenas 14 anos está a comover milhares de pessoas nas redes sociais. O pai partilhou uma fotografia emotiva do filho acompanhada de uma longa declaração de despedida, onde falou da dor da perda e do orgulho que sentia no adolescente.
Trata-se de Daniel Coleman, norte-americano, conhecido por apresentar o programa de entretenimento infantil Danny Go!, que anunciou a morte do filho Isaac após uma longa batalha contra o cancro.
“Meu doce rapaz. Há tanta coisa que quero dizer, mas ainda não sei como. Já sinto imenso a tua falta”, escreveu.
Ao longo da homenagem, Daniel Coleman recordou ainda a personalidade e a força do filho durante os anos de luta contra a doença. “Tinhas um brilho único”, escreveu também o apresentador, numa das frases que mais emocionou os seguidores.
“Ser teu pai foi a honra de uma vida. Tenho tanto orgulho em ti e vou amar-te para sempre. Descansa em paz, filho”, acrescentou.
Isaac lutava contra um cancro agressivo e vivia também com anemia de Fanconi, uma doença genética rara que aumenta o risco de tumores e outras complicações graves de saúde.
De acordo com o site Today, o diagnóstico de cancro tinha sido revelado pela família em dezembro de 2025. Meses depois, Daniel Coleman foi atualizando nas redes sociais sobre o estado de saúde do filho, incluindo a realização de uma cirurgia delicada e vários tratamentos.
No entanto, em abril deste ano, o pai revelou que a doença continuava a avançar rapidamente e que a família tinha optado por cuidados paliativos para garantir maior conforto ao jovem.