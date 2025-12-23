Facebook Instagram

Jornalista e marido estavam mortos em casa. Foi o filho de 3 anos quem abriu a porta ao avô para os encontrar

Um casal foi encontrado morto em casa. O filho do casal, de três anos, estava em casa e não sofreu ferimentos
Há 3h e 19min
Uma tragédia familiar abalou uma comunidade nos Estados Unidos quando uma criança de apenas 3 anos acabou por ser a primeira a descobrir os corpos dos pais, vítimas de um aparente homicídio-suicídio. O menino abriu a porta de casa para o avô, que foi verificar a família depois de os pais não terem comparecido a um compromisso e acabou por se deparar com a cena devastadora.

Segundo avança a revista People, o casal foi encontrado morto por ferimentos de arma de fogo. O filho, que estava em casa no momento do ocorrido, não sofreu qualquer ferimento físico. Vizinhos e familiares descrevem o casal como pessoas felizes e carinhosas, especialmente com o filho, mas indicam que algo parecia ter mudado após o nascimento do filho de 3 anos.

A antiga repórter desportiva e o marido eram lembrados pela comunidade pelo seu humor, dedicação à família e paixão pelo trabalho. A mulher, além da carreira jornalística, lecionava e era muito estimada pelos alunos e colegas, que destacam a sua capacidade de criar ligações profundas e significativas.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre quem foi responsável pelo homicídio-suicídio, nem explicaram o motivo do trágico acontecimento. A comunidade continua em choque perante a perda e lamenta profundamente o destino do casal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

