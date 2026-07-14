Férias acabam em tragédia: menino de 3 anos cai de janela durante brincadeira. Homem foi detido

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Um menino britânico de três anos morreu este domingo, 12 de julho, depois de cair do quarto andar do hotel onde estava alojado com a família, no Chipre.

A criança estava de férias com os pais quando escorregou dos braços do pai e caiu de uma altura de cerca de 10 metros, no hotel Chloraka, em Pafos. Segundo avança o Metro News, a família tinha chegado àquela unidade hoteleira no dia anterior e preparava-se para sair para jantar quando o acidente aconteceu, por volta das 18h40 locais.

A mesma publicação avança que o menino sofreu um traumatismo craniano grave e várias lesões no corpo que afetaram órgãos vitais. Foi encontrado inconsciente pela equipa médica que foi imediatamente chamada ao local e foi transportado para o Hospital de Pafos, onde a sua morte acabou por ser confirmada.

O pai está em prisão preventiva, sob suspeita de negligência parental, e vai ser presente a juiz em breve, depois de a primeira sessão ter sido interrompida por este estar "visivelmente perturbado", cita o Metro News.

Segundo os relatos feitos por locais, uma das laterais de uma janela daquele quarto estava aberta, mas o pai não se apercebeu e estava a brincar "aos aviões" com o filho quando o trágico acidente aconteceu.

A área em redor do hotel permanece isolada e, nos próximos dias, o Departamento de Investigação Criminal de Pafos vai prosseguir com a recolha de depoimentos dos pais e de outras pessoas presentes no local, inclusive funcionários do hotel.