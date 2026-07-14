Férias acabam em tragédia: menino de 3 anos cai de janela durante brincadeira. Homem foi detido

Um menino britânico de três anos morreu este domingo, 12 de julho, depois de cair do quarto andar do hotel onde estava alojado com a família, no Chipre.
A criança estava de férias com os pais quando escorregou dos braços do pai e caiu de uma altura de cerca de 10 metros, no hotel Chloraka, em Pafos. Segundo avança o Metro News, a família tinha chegado àquela unidade hoteleira no dia anterior e preparava-se para sair para jantar quando o acidente aconteceu, por volta das 18h40 locais.
A mesma publicação avança que o menino sofreu um traumatismo craniano grave e várias lesões no corpo que afetaram órgãos vitais. Foi encontrado inconsciente pela equipa médica que foi imediatamente chamada ao local e foi transportado para o Hospital de Pafos, onde a sua morte acabou por ser confirmada.
O pai está em prisão preventiva, sob suspeita de negligência parental, e vai ser presente a juiz em breve, depois de a primeira sessão ter sido interrompida por este estar "visivelmente perturbado", cita o Metro News.
Segundo os relatos feitos por locais, uma das laterais de uma janela daquele quarto estava aberta, mas o pai não se apercebeu e estava a brincar "aos aviões" com o filho quando o trágico acidente aconteceu.
A área em redor do hotel permanece isolada e, nos próximos dias, o Departamento de Investigação Criminal de Pafos vai prosseguir com a recolha de depoimentos dos pais e de outras pessoas presentes no local, inclusive funcionários do hotel.