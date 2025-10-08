Menina de 6 anos morre em incêndio provocado por cigarro eletrónico deixado a carregar no quarto

Há mais um desafio viral do TikTok a fazer vítimas: um jovem de 17 anos morreu e uma jovem de 20 ficou com lesões cerebrais

Uma menina de seis anos perdeu a vida num trágico incêndio em Leicester, Inglaterra, depois de um cigarro eletrónico deixado a carregar no seu quarto ter causado o acidente. O caso, que remonta a setembro de 2024, foi esta semana analisado em audiência judicial, revelando novos pormenores sobre o que aconteceu naquela madrugada.

De acordo com a revista People, a criança, Chamiah Brindley, encontrava-se no quarto do sótão que partilhava com a irmã mais velha quando o incêndio deflagrou. De acordo com as autoridades, o fogo teve origem na bateria de iões de lítio de uma caneta de vape que estava a carregar junto à cama. No momento do incidente, estavam na habitação três adultos e 11 crianças.

A mãe da menina, Tracey Moore, relatou ter acordado ao som dos gritos de uma das filhas, alertando para o incêndio. Após ajudar os restantes familiares a sair, tentou regressar ao quarto de Chamiah com o companheiro e o filho, mas a densa fumaça e as chamas impediram qualquer tentativa de resgate. A menina foi declarada morta cerca de 20 minutos depois do início do incêndio.

O exame post-mortem confirmou que a causa da morte foi a inalação de fumo e gases tóxicos. Uma investigação inicial concluiu que o incêndio começou de forma acidental, embora tenham sido detetadas várias falhas de segurança na habitação.

Durante a audiência, o legista Ivan Cartwright revelou que a porta do sótão era “anormalmente rígida” e teve de ser arrombada, e que os alarmes de fumo da casa tinham sido removidos meses antes. As claraboias do quarto estavam também “pregadas”, o que impossibilitou a fuga das crianças para o exterior. Foram encontrados oito cigarros eletrónicos no quarto onde o fogo começou.

Uma rapariga de 14 anos chegou a ser detida em outubro de 2024 no âmbito da investigação, mas foi libertada sem acusação. A polícia de Leicester continua a tentar rastrear a origem do cigarro eletrónico que provocou o incêndio.

A tragédia reacende o debate sobre os perigos associados ao carregamento de dispositivos eletrónicos, especialmente em quartos infantis e durante a noite.