Influencer do fitness morre após desafio de ingerir 10 mil calorias por dia. Tinha 30 anos

Um influencer de fitness russo morreu aos 30 anos depois de participar num desafio extremo de compulsão alimentar, no qual consumia 10 mil calorias por dia para engordar mais de 20 quilos, com a intenção de depois os perder e promover o seu novo programa de emagrecimento. O esforço levou-o a uma paragem cardíaca fatal enquanto dormia.

Dmitry Nuyanzin, influencer e treinador de fitness na Rússia, passou semanas a documentar o processo nas redes sociais. O objetivo era claro: ganhar mais de 22 quilos para depois mostrar aos seguidores que conseguia recuperar a forma seguindo o plano de treino que estava prestes a lançar. Para tornar o desafio ainda mais apelativo, prometeu pagar 100 dólares (92 euros) a quem conseguisse perder 10% do peso corporal com o seu método até ao Ano Novo, avança a revista People.

Durante o desafio, Nuyanzin afirmou estar a consumir até 10 mil calorias por dia, recorrendo frequentemente a refeições ricas em gordura e colesterol. O próprio descreveu a sua rotina alimentar: ao pequeno-almoço, “um prato de pastelaria e meio bolo”; ao almoço, “800 gramas de raviolis com maionese”; ao jantar, um hambúrguer e duas mini-pizzas. Entre refeições, petiscava batatas fritas, tudo para garantir o rápido aumento de peso. A 18 de novembro, revelou pesar mais de 104 quilos.

Dias antes da morte, o influencer começou a sentir-se mal e cancelou as sessões de treino, dizendo que iria procurar ajuda médica. Acabou por morrer durante o sono, vítima de paragem cardíaca, consequência provável da pressão extrema exercida sobre o organismo, que não suportou o aumento repentino de peso e o esforço metabólico associado.