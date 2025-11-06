Facebook Instagram

Aos 31 anos, influencer conhecida como 'Barbie humana' aparece morta e choca brasileiros

Uma influencer de 31 anos, conhecida como a “Barbie Humana”, foi encontrada morta em casa
IOL
Hoje às 12:03
Em pânico com fogo de artifício, cão atacou e matou bebé de nove meses

Uma influencer brasileira de 31 anos, Bárbara Jankavski Marquez, conhecida nas redes sociais como a “Barbie Humana”, foi encontrada sem vida no passado domingo, em São Paulo, no Brasil.

A influencer era conhecida por partilhar, nas suas redes sociais, a sua rotina diária e os diversos procedimentos estéticos a que se submetia. Contava com mais de 50 mil seguidores no Instagram e mais de sete milhões de gostos no TikTok.

De acordo com a CNN Brasil, a influencer já tinha participado em várias entrevistas onde falava abertamente sobre as suas cirurgias, no total, realizou 27 intervenções estéticas.

Segundo as autoridades, Bárbara foi encontrada morta em casa. Um homem afirmou ter passado a noite com a influencer, após tê-la contratado para serviços sexuais.  O mesmo admitiu que ambos consumiram substâncias ilícitas e que, em determinado momento, Bárbara adormeceu e perdeu os sentidos.

As autoridades indicaram ainda que o corpo apresentava uma lesão no olho esquerdo e marcas nas costas. O homem declarou que, até à chegada dos serviços de emergência, tentou fazer manobras de reanimação durante cerca de nove minutos, mas sem sucesso.

A CNN Brasil acrescenta que uma amiga do homem relatou ter estado presente ao longo do dia, com exceção do momento em que ocorreu o incidente. Segundo o seu testemunho, a influencer terá escorregado e caído, o que poderá ter causado a lesão no olho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o caso foi registado como morte suspeita e está a ser investigado.

 

