Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos

Ontem às 16:11
A influencer brasileira Isabel Veloso morreu no passado sábado, dia 10, aos 19 anos, depois de uma longa luta contra um cancro em estado terminal. A informação foi avançada pela CNN Brasil e levou muitos seguidores a recordarem uma carta emotiva que a jovem escreveu ao filho, Arthur de um ano, em outubro.

Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021 e, desde então, passou a partilhar nas redes sociais a sua rotina, os tratamentos e reflexões sobre a doença. Em 2025, após um transplante de medula óssea, decidiu deixar uma mensagem escrita ao filho, fruto do casamento com Lucas Borbas, de 27 anos.

Na carta, a influencer começa por reconhecer a ausência física junto da criança, explicando que estava temporariamente afastada para recuperar forças. “A mamãe não está com você agora, e eu sei que você sente. Sei que o meu colo faz falta”, escreveu, acrescentando que, apesar disso, continuava presente e em tudo o que fazia parte do quotidiano do filho.

Ao longo da mensagem, a jovem manifestava o desejo de voltar para acompanhar o crescimento da criança, correr com ele no parque e vê-lo crescer em paz. “Vai demorar um pouquinho, mas eu volto. Com o mesmo coração, com o mesmo amor”, escreveu, deixando claro que o amor de mãe permaneceria, independentemente do desfecho.

A carta termina com uma mensagem de conforto, sublinhando que o filho nunca estaria sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. A partilha voltou a ganhar destaque após a morte da influencer, com milhares de mensagens de apoio e homenagem deixadas pelos seguidores nas redes sociais.

